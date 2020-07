Legea carantinei scoate oamenii în stradă: PROTEST în Piața Victoriei, astăzi

Proiectul de lege al Guvernului privind carantina şi izolarea este considerat anticonstituţional de avocatul Gheorghe Piperea. Acesta a făcut public un îndemn la protest ce a fost deja distribuit de mii de oameni, pe rețelele de socializare.

Protestul ar urma să aibă loc duminică, 12 iulie, de la ora 18.00, în Piaţa Victoriei din Capitală.

Mesajul postat de avocatul Gheorghe Piperea. A devenit viral.

“Pentru cei ce încă mai cred în libertate și fraternitate, am un mesaj: duminică, ora 18, se iese în stradă, fără mască, pentru a protesta contra proiectul anti-constituțional de lege privind carantina și izolarea. PS Evenimentul este organizat de mai multe organizații civice și personalități. Nu sunt organizator, deci nu îmi cereți detalii, că nu le am. Afișul este prezentat aici cu acordul dnei Iosefina Pascal, care l-a lansat sub titlul “opriți dictatura sanitară””, a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

Iniţiatoarea acţiunii de protest, Iosefina Pascal, a scris pe Facebook că “toți oamenii care susțin Legea Dictaturii Sanitare, în forma abominabilă condeiată de Guwerner, sunt complici la distrugerea democrației şi libertăților cetățenești din România”.