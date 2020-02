Klaus Iohannis ar putea fi SUSPENDAT dacă nu îl va nominaliza ca premier pe Remus Pricopie

Senatorul Robert Cazanciuc participă joi dimineață la discuțiile conducerii centrale PSD înaintea consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Cazanciuc a venit la ședință cu o carte de 1.650 de pagini, „Constituția României. Comentarii și explicații”. A spus ca se poate ajunge la un conflict constitutional dacă Iohannis refuză să țină cont de majoritatea parlamentară.

Șeful statului a spus după demiterea Guvernului Ludovic Orban că va accepta doar un guvern în jurul PNL. PSD și Pro România îl propun premier pe rectorul SNSPA, Remus Pricopie. Secretarul general interimar PSD Paul Stănescu a anunțat joi dimineață, înainte de consultări, că PSD și Pro România au 233 de semnături ale parlamentarilor pentru susținerea lui Remus Pricopie, adică majoritatea necesară învestirii acestuia.

Fostul premier Adrian Năstase susține că preşedintele Klaus Iohannis jigneşte parlamentul prin declaraţiile şi acţiunile sale. După demiterea lui Ludovic Orban și reacția lui Iohannis, Adrian Năstase consideră că soluția pentru această situaţie este suspendarea preşedintelui.

Adrian Năstase a postat miercuri, 5 februarie, pe blogul personal argumentele constituționale privind posibilitatea suspendării președintelui Klaus Iohannis:

„In seara asta, Klaus Werner Iohannis a anuntat că, după căderea guvernului Iohannis I, va anunta mâine un nou guvern – guvernul Iohannis II. După un simulacru de consultări cu partidele politice. Va dori să facă aceeasi smecherie pe care a făcut-o, in mai multe rânduri, Băsescu, desemnându-l pe primarul Negoită sau pe consilierul de la BNR – Lucian Croitoru – candidati de premier. Nu vreau să merg si mai in urmă…

Astăzi, in Parlament, prin adoptarea cu un vot zdrobitor a motiunii de cenzură, s-a evidentiat o nouă majoritate. O majoritate care poate, in mod legitim, să propună un candidat de premier. Inteleg că PSD, Pro România si Alde ar dori să facă o astfel de propunere (poate sprijiniti de UDMR). Iohannis vorbeste de democratie dar ignoră pozitia partidelor in criza pe care el a creat-o si se ante-pronuntă in legătură cu rezultatul consultărilor. In plus, face acuzatii si jigneste un partid politic. Jigneste si actualul parlament”, scrie Năstase.

Articolul 98 din Constituție

„In aceste conditii, se poate afirma că el isi incalcă prerogativele constitutionale. Există remedii? Bineinteles. Unul din ele este prevăzut in art. 95 din Constitutie – suspendarea presedintelui. Propunerea de suspendare poate fi initiată de o treime din parlamentari iar suspendarea poate fi decisă cu majoritatea acestora, după consultarea CCR. Presedintele, in această situatie, poate da explicatii Parlamentului cu privire la faptele ce i se impută.

După aprobarea suspendării, in 30 de zile se organizează (sau nu) un referendum pentru demitere.

Este important articolul 98 din Constitutie care precizează că in cazul suspendării presedintelui, interimatul functiei este asigurat de presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor. Iar acest interimar poate face, la rândul lui, după consultări, desigur, propuneri de candidat de premier!”, a transmis Adrian Năstase pe blog-ul lui.