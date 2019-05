Jurnalista ameninţată cu moartea. Percheziţii la domiciliile conducerii Academiei de Poliţie- rector şi prorector

Procurorii DNA efectuează, joi, mai multe percheziţii, în dosarul privind ameninţarea jurnalistei Emilia Şercan, la domiciliul rectorului şi al prorectorului Academiei de Poliţie, relatează Mediafax citând surse.

Procurorii DNA efectuează percheziţii la domiciliul rectorului şi al prorectorului Academiei de Poliţie din Bucureşti, în dosarul privind ameninţarea jurnalistei Emilia Şercan. Sunt percheziţii şi la locuinţele mai multor ofiţeri, conform sursei citate.

Jurnalista Emilia Şercan a declarat, în contextul percheziţiilor DNA la locuinţa conducerii Academiei de Poliţie în dosarul privind ameninţarea sa, că autorii morali ai şantajului ar putea fi, de fapt, alte persoane şi nu tânărul ofiţer de poliţie care i-a trimis mesajele.

„Eu am spus încă din primul moment în care am aflat că acel ofiţer a fost dus la audieri, având în vedere că el este foarte tânăr, abia a terminat facultatea în urmă cu un an de zile şi lucrează în Academia de Poliţie, fără să aibă legătură cu zona de doctorate, am spus de atunci că nu poate să fie decât un simplu executant şi că autorii morali sunt cu totul şi cu totul alte persoane. Este posibil să aflăm că cei care au „comandat” ameninţările cu moartea la adresa mea sunt cu totul alte persoane, iar acel ofiţer a fost doar un executant”, a declarat Emilia Şercan, la Digi24.

Ameninţarea cu moartea

Procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi l-au plasat sub control judiciar în luna aprilie pe ofiţerul de la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Gheorghe Adrian Bărbulescu, cel care ar fi ameninţat-o pe jurnalista Emilia Şercan.

Potrivit ordonanţei procurorilor, în data de 15 aprilie, ofiţerul de la Academia de Poliţie ar fi transmis jurnalistei Emilia Şercan, pe numărul personal, mesaje de ameninţare (un mesaj tip text şi cinci mesaje folosind aplicaţia Facebook Messenger), pentru a o constrânge să înceteze activitatea de investigare a modului în care mai multe persoane din cadrul şcolii doctorale a Academiei de Poliţie A.I. Cuza, au obţinut titlul de doctor.

„Inculpatul a ameninţat-o pe jurnalistă că, că în caz contrar, aceasta va suferi acte de violenţă şi îi va fi suprimată viaţa”, arată procurorii DNA.

Jurnalista Emilia Şercan este cea care a anunţat, pe Facebook, că a fost ameninţată. “Luni seara, la ora 21,05, am primit un mesaj de ameninţare cu moartea. Mesajul vine în contextul în care de trei săptămâni public în mod constant informaţii despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliţie, instituţie aflată în subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau în pregătire”, a scris Emilia Şercan, pe Facebook, publicând o captură după mesajul primit.