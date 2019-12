Judecatorii sunt împotriva desființării Secției Speciale

Presedintele Tribunalului Timis, Adriana Stoicescu, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca adevarata miza a desfiintarii Sectiei de Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este aceea ” de a ingropa definitiv abuzurile savarsite impotriva magistratilor incomozi”.

Adriana Stoicescu puncteaza ca ani la rand s-a incalcat dreptul la o instanta impartiala in conditiile in care procurori care au competente de cercetare a magistratilor pot fi in acelasi timp parti in cauzele supuse judecatii.

„Intr-o tara in care oamenii mai au incredere doar in Zana Maseluta si in care, in curand, staborul va redeveni o optiune, nimeni nu vorbeste despre adevarata miza a desfiintarii Sectiei Speciale. Aceea de a ingropa definitiv abuzurile savarsite impotriva magistratilor incomozi. Si de a o lua de la capat, eventual. Intre tipete politicianiste si pareri emise la un pahar, niciun profesionist nu a iesit sa explice ce a insemnat si ce poate insemna, conferirea competentei de cercetetare a magistratilor unor procurori care, in acelasi timp, sunt parti in cauzele deduse judecatii. Nimeni nu spune ca, ani de zile, de fapt, s-a incalcat flagrant dreptul la o instanta impartiala si independenta. Cat de corect poti sa judeci cand stii ca procurorul tau de sedinta poate incepe maine urmarirea penala impotriva ta, in baza unui denunt formulat de un condamnat pe care tu, judecator corect, l-ai trimis dupa gratii? Cat de impartial te poti pretinde cand si se poate flutura, ani la rand, dosarul de urmarire penala pe numele tau, daca dai cumva semne de prea multa independenta?”, a scris Adriana Stoicescu.

Aceasta sustine independenta si impartialitatea judecatorilor si considera ca timp de peste 20 de ani justitia a fost „obiectul trocului murdar” al partidelor politice, iar politicienii isi doresc continuarea luptei anticoruptie „pe hartie”.

„Faptul ca exista oameni care nici macar nu au citit raportul Inspectiei Judiciare, dar sustin cu vehementa desfiintarea Sectiei, arata cat de superficial gandim. Politicienii par a nu intelege ca independenta si impartialitatea judecatorilor sunt mai importante decat orgoliile meschine si trebuie sa ramana deasupra intelegerilor si minciunilor politicianiste, a jocurilor de culise. Nu am fi ajuns aici daca justitia nu ar fi fost, de mai bine de 20 de ani, obiectul trocului murdar al tuturor partidelor politice. Cand numirea procurorilor de rang inalt s-a facut pe principiul unu de la mine unu de la tine, la ce sa te astepti? Daca cineva isi imagineaza ca politicienii isi doresc, prin desfiintarea Sectiei, apararea independentei magistratilor, se inseala amarnic. Ei isi doresc continuarea luptei anticoruptie pe hartie, garantata doar impotriva adversarilor politici, cu largul concurs al unor judecatori redusi la tacere”, mai afirma presedintele Tribunalului Timis in postarea mentionata.

Adriana Stoicescu adauga ca dupa desfiintarea SIIJ, „urmatorul pas va fi desfiintarea Inspectiei Judiciare”.

„Caci nu va mai avea nimeni timp sa se gandeasca la dreptate si aplicarea legii, la corectitudine. Vom fi ocupati sa pronuntam solutii potrivite, menite sa ne asigure linistea si libertatea. Urmatorul pas va fi desfiintarea Inspectiei Judiciare, reintoarcerea la inspectorii judiciari din cadrul Ministerului Justitiei, tribunalele populare conduse de oamenii puterii. Totul cu largul concurs al celor care nu citesc si fac politica, desi ar trebui sa citeasca si sa nu faca politica. Noapte buna, democratie si stat de drept!”, conchide Adriana Stoicescu.

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, vineri seara, in inceputul sedintei de guvern, in legatura cu memorandumul propus privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), ca aceasta este o institutie sui generis care iese din principiile de functionare ale Ministerului Public, prin modul de reglementare a functionarii.

Premierul Ludovic Orban a precizat ca propunerea MJ de desfiintare a acestei sectii, in principiu, i se pare o propunere corecta, care de altfel este si in programul de guvernare. Numai că, Programul de guvernare al PNL a fost votat de 20,04% din electoratul prezent la urne, la alegerile parlamentare din 2016, iar PNL a ajuns la guvernare pe ușa din dos, prin așa-zise negocieri cu trădătorii din alte partide și cu parlamentari neafiliați.

„Practic angajamentul nostru legat de MCV este de transpunere a recomandarilor, pentru ca obiectivul nostru este la un moment dat sa punem punct acestui MCV”, a afirmat premierul Orban.

Dana Girbovan: „Prin desfiintarea SIIJ se doreste, din nou, controlul asupra justitiei”

Judecătoarea Dana Girbovan reactioneza dur la intentia Guvernului de desfiintare a Sectiei Speciale.

„Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) este singura structura de parchet complet in afara controlului politic. Acesta e motivul pentru care politicul doreste cu ardoare desfiintarea sa.

Sefii PICCJ, ai DNA si ai DIICOT, precum si sefii de sectie ai acestora, unde se vor intoarce dosarele cu magistrati daca SIIJ va fi desfiintata, sunt numiti politic, de catre Presedintele Romaniei la propunerea Ministrului Justitiei.

Este inadmisibil ca se ignora ostentativ motivul principal pentru care SIIJ a fost creata: modul in care dosarele cu magistrati erau instrumentate, in special de catre DNA, devenise o presiune reala asupra judecatorilor.

Este deja de notorietate ca in repetate randuri procurori DNA au anchetat judecatori pentru ca nu au fost de acord cu solutiile pronuntate, ca au incalcat secretul deliberarii judecatorilor, ca au deschis din oficiu dosare judecatorilor si le-au tinut deschise cu anii.

In fostul CSM, de exemplu, aproape toti membrii aveau dosare la DNA. Raportul Inspectiei Judiciare – si el ingnorat, in ciuda faptului ca a fost validat de Plenul CSM – este dovada clara in acest sens.

Este inadmisibil ca nu se discuta despre motivele pentru care o parte importanta a judecatorilor au sustinut infiintarea SIIJ, iar explicatia nu poate fi decat una singura: se doreste revenirea la vechile practici de presiune asupra judecatorilor si, implicit, de control asupra justitiei.

In ceea ce priveste Memorandumul elaborat de Ministerul justitiei, nu doar ca acesta ignora opiniile exprimate de judecatorii Inaltei Curti de Casatiei si Justitiei, ai Curtii de Apel Bucuresti – judecatorii care simt cel mai puternic presiunile, avand competenta in dosare ce vizeaza politicienii de la varful puterii – sau ai altor curti de apel din tara, dar prezinta trunchiat si, punctual, chiar eronat pozitia Comisiei de la Venetia cu privire la SIIJ.

(…) Cu toate ca implicarea Plenului CSM este explicata si laudata de Comisia de la Venetia, acest argument – al implicarii Plenului – este folosit de ministrul justitiei Catalin Predoiu ca motiv de desfiintare a SIIJ.

De asemenea, expertii Comisiei de la Venetia recomanda expres Guvernului sa ‘Regandeasca propunerea de infiintare a unei structuri de parchet separate pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori; recurgerea la procurori specializati, combinata cu mecanisme procedurale de protectie efective, pare o alternativa adecvata in aceasta privinta”.

Or, Guvernul nu isi propune sa ”regandeasca” nimic, cu atat mai mult sa vina in contrapondere cu mecanisme procedurale de protectie efectiva, ci pur si simplu doreste desfiintarea SIIJ si revenirea la status quo-ul initial, adica la presiunile asupra judecatorilor”, a scris Girbovan pe Facebook.