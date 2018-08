Iohannis ar putea fi demis pentru înaltă trădare

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a recunoscut, duminică, faptul că ar exista un document pregătit de mai mulţi lideri PSD, care să îl acuze pe şeful statului de înaltă trădare susţinând că nu îşi doreşte să se ajungă acolo, dar nu este imposibil.

“Există acel document. Unii colegi din partid l-au lucrat. Am ştiut că îl lucrează. Nu este finalizat şi nu s-a ajuns la o discuţie finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tăriceanu despre asta, dar opinia mea este că sunt multe acţiuni care pot îmbrăca forma trădării, dacă ne uităm cu atenţie pe Codul Penal şi pe definiţia articolului respective. Nu am ajuns acolo încă, nu mi-aş dori să ajung acolo, dar nu este imposibil. Sunt acţiuni care au adus deserviciu României, economic, strategic. Întrebi guvernul dacă mai are bani de pensii şi salarii. Când pui o astfel de întrebare toate pieţele reacţionează. Poate influenţa cursul leu-euro”, a declarat Liviu Dragnea, duminică seara, la Antena 3.

Preşedintele PSD îl acuză pe şeful statului că incită la schimbarea Guvernului prin alte mijloace decât cele parlamentare.

“De asemenea, toate ieşirile, incitările, atacurile la Guvern, premier şi la alţii în mod frecvent, dublate de alte informaţii mincinoase, că nu se face aia sau aia, au creat impresia în afara ţării că aici există instabilitate economică. Dacă investitorii l-ar fi luat în serios bloca orice fel de investiţie în România. Incitarea la schimbarea ordinii constituţionale, când vrei să dărâmi un guvern, nu prin mijloace parlamentare, este o incitare la schimbarea ordinii constituţionale”, a mai spus Liviu Dragnea.