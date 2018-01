În acest an, roboții vor ieși în stradă

Nu, nu trebuie să vă revoltați împotriva roboților mai eficienți decât oamenii, cel puțin, nu încă.

Anumite companii au dezvoltat roboți care păzesc străzile și mall-urile de infractori, holurile hotelurilor și ale spitalelor sau care îți oferă un burrito la colțul blocului.

Acești roboți folosesc o combinație de GPS, senzori și camere pentru a oferi servicii fără a agresa spectatorii.

În Statele Unite au fost adoptate recent reglementări pentru a limita numărul de roboți pe străzile orașelor.

Cât sunt de utili?

În San Francisco, filiala SPCA (Societatea pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale) a angajat un robot K5 construit de compania Knightscope pentru a patrula pe trotuarele din fața sediului. Potrivit unei relatări furnizate de San Francisco Business Times, robotul a fost folosit ca o “modalitate de a încerca să se reducă numărul tot mai mare de spargeri de mașini și numărul infracțiunilor care proveneau de la persoanelor fără adăpost aflate în împrejurimi”.

K9 este un robot de securitate, are aproape 2 metri înălțime, cântărește 300 de kilograme, are forma unui un ou și are dotări care să oprească vandalismul.

Jennifer Scarlett, presedintele SF SPCA a declarat, săptămâna trecută, pentru Business Times: “Nu puteam folosi trotuarele din cauza corturilor persoanelor fără adăpost și a bicicletelor, așa că, robotul este foarte util”.

Robotul în cauză este echipat cu patru camere, se mișcă într-un ritm de 45 km/oră și este mai ieftin decât un gardian uman – închirierea sa costă aproximativ 6 dolari pe oră.

Compania Knightscope produce cei mai populari roboți de pază. Robotul K9 a apărut la știri pentru că a lovit un copil care a căzut în fântâna situată în mall.

Compania Knightscope spune că roboții sunt destinați pentru supraveghere și ca factori de descurajare a vandalismului și violenței în locurile unde sunt amplasați.