IMM 2018: O sută de firme se închid zilnic în România

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Numărul total al firmelor care şi-au suspendat activitatea a crescut în primele opt luni ale acestui an cu 21,16% faţă de perioada similară din 2017.

O sută de firme din România au fost dizolvate în fiecare zi din primele opt luni ale acestui an.

Numărul dizolvărilor a crescut cu aproape o treime în perioada ianuarie septembrie 2018, faţă de anul trecut, notează Agerpres citând Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cel mai mare număr de firme care şi-au suspendat activitatea a fost înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Bihor, Cluj şi Prahova.

Raportat la primele opt luni din 2017, scăderi ale numărului de firme care şi-au suspendat activitatea s-au înregistrat doar în judeţele Dolj (minus 6,28%), Giurgiu (minus 5,88%) şi Teleorman (minus 5,11%).

Creşterile cele mai semnificative ale suspendărilor au fost înregistrate în judeţele Botoşani (plus 49,02%), Buzău (plus 43,86%) şi Mehedinţi (plus 43,4%).

În luna august au fost înregistrate 1.220 de suspendări de activitate, cele mai multe în Bucureşti (112) şi judeţele Bihor (71), Constanţa (66) şi Cluj (48).