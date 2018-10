Imagini #Resist în concertul formaţiei rock U2

Formația irlandeză U2 a folosit pentru concertele din cel mai recent turneu al său imagini de la proteste din mai multe ţări, inclusiv de la manifestaţiile #Resist care au avut loc recent în Bucureşti.

Trupa U2 a susţinut, duminică şi luni, la din Amsterdam, în Olanda, două concerte în cadrul turneului internaţional “eXPERIENCE + iNNOCENCE”, care a debutat în luna mai, în SUA.

Potrivit unor înregistrări publicate pe platforma video YouTube, pe ecranele instalate în spatele scenei s-au putut vedea imagini din timpul unui protest #Rezist care a avut loc recent în Bucureşti, inclusiv oameni care agitau steagul României.

Imaginile de la aceste proteste, ca şi altele de la manifestaţii similare care au avut loc în ţări precum Grecia, Polonia, Italia şi Marea Britanie, au fost alese pentru a ilustra piesa “Pride (In the Name of Love)”.

De la înfiinţare, în 1976, formaţia irlandeză, a câştigat 22 de premii Grammy şi a susţinut 20 de turnee mondiale. Grupul U2 a lansat unele dintre cele mai aclamate albume din lume, în anii 1980 – “The Joshua Tree” şi “Rattle and Hum”. Trupa U2 este alcătuită din basistul Adam Clayton, Bono (Paul Hewson, voce şi chitară), Larry Mullen Jr. (tobe) şi chitaristul The Edge (Dave Howell Evans). Formaţia a vândut, de-a lungul anilor, peste 150 de milioane de albume.