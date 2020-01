Harta prin care Israelului primește mai multe teritorii

Donald Trump a publicat pe Twitter marți harta prin care Israelul primește mai multe teritorii la granița cu Iordania, iar palestinienii ar urma să piardă unele din pozițiile deținute în prezent.

Preşedintele Donald Trump şi-a prezentat marţi, la Casa Albă, alături de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, planul de pace pentru Orientul Mijlociu, bazat pe o soluţie “cu două state” şi prin care face Israelului o serie de concesii. El a spus că teritoriul prevăzut pentru noul stat palestinian va rămâne deschis şi nu vor fi dezvoltate colonii israeliene timp de o perioadă de patru ani.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, va cere duminică miniştrilor săi să aprobe anexarea de către Israel a unor părţi din Cisiordania ocupată, au făcut cunoscut AFP mai mulţi responsabili israelieni.

Reacția internațională este însă nefavorabilă acestei inițiative. UE, ONU și Iordania au cerut să se rămână la granițele trasate în 1964.

Proiectul de pace pentru Orientul Mijlociu al preşedintelui american, Donald Trump, prevede anexarea Văii Iordanului şi a coloniilor israeliene din Cisiordania.

Printre numeroasele puncte sensibile ale planului se numără acordarea suveranităţii Israelului asupra Văii Iordaniei.

Această vastă zonă strategică din Cisiordania ocupată este “vitală” pentru Israel, a insistat Netanyahu care a anunţat că statul evreu “îşi va pune în aplicare suveranitatea”.

Israelul, care este gata să negocieze ”timp de patru ani” o soluţie cu două state cu palestinienii, va putea să-şi anexeze coloniile din Cisiordania fără întârziere, a declarat marţi ambasadorul Statelor Unite la Ierusalim, David Friedman, informează France Presse, citată de Agerpres.

“Israelul nu trebuie să aştepte deloc”, a răspuns Friedman unui ziarist care l-a întrebat dacă anexarea va fi şi ea supusă termenului de patru ani.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020