Guvernul Orban CREȘTE INTENȚIONAT DEFICITUL bugetar prin cumpărarea de rachete militare ca pretext pentru austeritate

Fostul ideolog al programelor de guvernare PSD, Cristian Socol, susține că liberalii cresc intenționat deficitul la 4,3% din PIB prin achitarea în avans a rachetelor, în programul de înzestrare militară.

”Aceasta mini analiză se dedică teoreticienilor de stânga care au votat modelul neoliberal. Deficitul bugetar putea fi ținut in jurul a 3% din PIB. Acum se face risipă in banul public pentru a se da vina ulterior pe greaua mostenire PSD. Despre rectificare. Deficitul acum este 2.8% din PIB. La rectificare, 1.8 miliarde lei merg către PNDL (acum nu mai sunt baroni, nu mai sunt registre duble?!), 3.4 miliarde lei merg către rambursări de TVA (a verificat cineva dosarele de rambursare?!), 0.3 miliarde lei pentru despăgubiri la ANRP si 0.65 miliarde lei fonduri de rezervă – cheltuieli discreționare. Plus 2 miliarde lei avans pentru înzestrare militara rachete.

La venituri nu se încasează banii din Licitația 5G adică 2.4 miliarde lei.

Adunati 1.8 cu 3.4 plus 0.3 plus 0.65 plus 2 plus 2.4 = 10.55 miliarde lei impartit la PIB de 1022 mld lei pe cat a fost construit bugetul rezultă un plus de 1% din PIB la deficit. Într o singura luna. In schimb se taie de la Educație, infrastructura si investitii. Si se taie de la salariul minim. Concluzionand. Cheltuielile de mai sus puteau fi esalonate. Veniturile de mai sus puteau fi realizate.

Deficitul bugetar putea fi ținut la 3.2-3.3% din PIB. Putea fi negociată cu Comisia Europeană activarea clauzei de investiții și / sau scoaterea în afara calculului de deficit a ch de înzestrare militara suplimentare, de 0.7% din PIB Ca s exceptionale, ca s one off. Cu un efort pe colectare nov si dec, nu mai era nevoie de prea multă negociere cu CE. Deci, se putea. Cu voință și pricepere. Dar nu e mai ușor să dai vina pe greaua mostenire? Deficitul de 4.3% din PIB nu este decât un pretext pentru austeritate.”, susține Cristian Socol.