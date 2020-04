Guvernul nu a publicat în Monitorul Oficial OUG de amanare a ratelor la bănci. În plus, cei cu restanțe NU beneficiază de masură

Guvernul nu a publicat în Monitorul Oficial OUG de amanare a ratelor la bănci. În plus, cei cu restanțe NU beneficiază de masură

Conform declaratiilor facute de ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in urma sedintei de Guvern de joi seara, amanarea ratelor va fi posibila atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice. Numai că, ordonanța nu a fost publicată, încă, în Monitorul Oficial, ceea ce însemnă că românii vor fi obligați să achite ratele pentru luna martie. În plus, OUG va putea fi aplicată de-abia dupa adoptarea Normelor de aplicare. Normele vor trebui aprobate intr-o noua sedinta de guvern prin Hotarare si publicate, la randul lor, in Monitorul Oficial.

Ordonanța NU prevede amanarea ratelor pentru cei care inregistreaza deja restante la plata imprumuturilor. Guvernul ii exclude pe acestia de la aceasta facilitate, desi Florin Citu a spus la inceputul conferintei de presa ca “include pe toata lumea care are calitate de imprumutat intr-un contract de credit”.

Ratele pot fi amanate pentru maximum 9 luni. Limita, insa, este 31 decembrie 2020. Practic, in urma intrarii in vigoare a actului, raman 8 luni in care se va putea beneficia de acest beneficiu.

Florin Câțu a precizat ca a asteptat deciziile Bancii Centrale Europene si a Asociatiei Bancilor Europene pentru a lua aceasta masura. In plus, a precizat ca si BNR sustine acordarea de facilitati doar “celor care au fost afectati de pandemia Covid-19”.

Amanarea ratelor poate fi solicitata pana in ultima zi de stare de urgenta. Aceasta va fi posibila prin e-mail sau telefon si nu va fi nevoie de acte aditionale. Va reamintim ca in momentul de fata aceasta va expira pe 15 aprilie 2020, dar poate fi prelungita.

Amanarea ratelor va fi posibila pentru persoanele fizice si juridice care demonstreaza ca au fost afectati “direct sau indirect” de pandemie. Nu este, insa, clar cum se va dovedi acest lucru si in ce masura trebui sa fi fost afectata o persoana sau o afacere de pandemie pentru a beneficia de aceasta facilitate. Asadar, ca avem o noua restrangere a celor care vor putea cere aceasta facilitate. Afacerile, cel mai probabil, vor putea folosi Certificatele pentru situatie de urgenta, in timp ce pentru persoane fizice va trebui sa asteptam Normele.

Florin Câțu a precizat ca dobanda acumulata de-a lungul lunilor in care ratele au fost amanate se va plati esalonat, povara financiara fiind usurata pentru cei care au nevoie de aceasta gura temporara de aur. Prin urmare, reluarea ratei nu va fi platita imediat cu tot cu dobanda acumulata de-a lungul lunilor de amanare.

Atentie! Dobanzile datorate de debitori aferente ratelor suspendate se vor capitaliza la soldul creditului.

Pentru creditele ipotecare Guvernul va garanta plata dobanzilor capitalizate si termenul de plata al acestora va fi extins pana la 5 ani, adica statul plateste pentru cetateni catre banci si apoi ii va recupera treptat de la persoanele imprumutate.

Florin Citu a mai spus ca a lucrat la aceasta masura cu sistemul bancar si cu Banca Nationala a Romaniei.

Pentru persoanele executate silit nu a fost anuntata nicio masura. Popririle raman si ele in vigoare, chiar daca evacuarile au fost suspendate.