Google Maps introduce o noua optiune pentru navigare in mod privat

Dupa numeroase scandaluri legate de utilizarea datelor, Google vrea ca utilizatorii sa aiba incredere in produsele si serviciile companiei, asa ca le ofera mai mult control asupra modului in care acceseaza aplicatiile, scrie Forbes.

Printre schimbarile notabile anuntate in cadrul conferintei Google I/O 2019 se numara si integrarea modului incognito in Google Maps si in bara de cautare, ceea ce va permite utilizarea aplicatiilor fara ca anumite date sa fie asociate cu un cont, scrie The Verge.

Exista optiunea de a accesa privat aceste aplicatii cu ajutorul unui ferestre incognito in browser, insa aceasta schimbare va permise accesarea modului privat si in aplicatii. Utilizatorii vor putea sa apese pe profilul lor, sa aleaga “porneste modul incognito” si aplicatia nu va mai strange date despre ei.

Este o actualizare importanta, intrucat pana acum Google stoca datele despre locurile pe care le vizitau utilizatorii si ce cautau in search.

Anul trecut, compania a integrat modul incognito pentru cautarile YouTube. Actualizarea va fi integrata in curand si in aplicatia Google Maps si in bara de cautare Google.

Pe langa introducerea modului incognito, Google va ajuta utilizatorii sa afle mai usor ce date colecteaza fiecare aplicatie. Daca vei apasa imaginea profilului tau in Chrome, search, Asssistant, YouTube, News si Google Maps, vei putea accesa o optiune cu “datele tale” ce iti va permite sa determini cat timp poate stoca Google informatiile tale.