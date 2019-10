Google Maps introduce o aplicație utilă pentru șoferi

Google Maps va introduce o noua optiune pentru utilizatorii iPhone, disponibila deja in aplicatii de navigatie precum Waze, scrie Business Insider.

Reprezentantii Google Maps au anuntat ca utilizatorii iOS si cei Android vor putea raporta radare, accidente, probleme in trafic, benzi inchise si obiecte pe carosabil.

Aplicatiile ce aveau aceasta optiune, precum Waze, au fost criticate de politie pentru ca permiteau utilizatorilor sa afle locatia radarelor si a politistilor rutieri.

Departamentul de Politie al orasului New York (NYPD) a trimit o scrisoare catre Google la inceputul acestui an in care cereau dezactivarea optiunii in aplicatia Waze, motivand ca ingreuneaza incercarile politiei de a prinde soferii in stare de ebrietate.

La fel ca in cazul Waze, noua optiune Google Maps nu va permite utilizatorilor sa distinga intre diferitele tipuri de operatiuni ale politiei pe care le introduc in aplicatie – singura alegere va fi “radar”.

Un reprezentant Google a declarat ca organizatia crede ca aceasta optiune va face strazile mai sigure pentru ca “informarea soferilor despre radare viitoare le permite sa fie mai atenti si sa ia decizii mai sigure atunci cand se afla pe sosea”. Optiunea Google Maps va fi introdusa saptamana aceasta pentru utilizatorii iOS si Android.