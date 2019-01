Gheorghe Stan, noul şef al Secţiei de anchetă a magistraţilor

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) l-a validat luni, cu 11 voturi pentru, pe adjunctul Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, la conducerea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. Anunţul a fost făcut de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

“Nu a fost un vot unanim, am înţeles şi eu, acum ieşind, 11 voturi pentru a fost numit candidatul Stan la şefia Secţiei (pentru investigarea infracţiunilor din justiţie -n.r.)”, a anunţat ministrul justiţiei, Tudorel Toader.

Au existat însă contre în cadrul şedinţei plenului Consiliului Superior al Magistraturii pe rezultatele concursului pentru conducerea Secţiei, dar şi pe procedură. Judecătoarea Andreea Chiş a propus anularea rezultatelor concursului, invocând ca motiv lipsa din comisia de concurs a reprezentantului Secţiei pentru procurori.

“În ceea ce priveşte constituirea Comisiei de concurs, respectiv lipsa unui membru procuror desemnat de Secţia de procurori. Consider că acesta constituie un motiv de nulitate absolută a procedurii pentru că legea nu prevede în această situaţie posibilitatea ca această Comisie de concurs să funcţioneze în condiţii de majoritate.(…) Atunci când legiuitorul în mod excepţional a dorit ca orice structură a Consiliului să funcţioneze în condiţii de majoritate a făcut-o în mod expres. Aşa cum a făcut-o prin Ordonanţa 90/2011, probabil din raţiunea privind faptul că vorbim de o procedură simplificată şi care avea ca finalitate o numire doar provizorie şi care era şi modificată parţial, pentru că numirea (…) se făcea de către preşedintele Consiliului”, a declarat la începutul şedinţei Andreea Chiş.

În replică, ministrul Justiţiei a declarat, în cadrul şedinţei, că Secţia nu a dorit să-şi desemneze un reprezentant, prin urmare nu există motiv de anulare.

“Legea spune: comisia funcţionează cu majoritate membrilor săi, ceea ce înseamnă că nu se face distincţie dacă majoritatea vine din faptul că Secţia de procurori nu şi-a desemnat un reprezentant sau din faptul că reprezentantul desemnat nu a putut participa din varii motive. Cred şi eu personal faptul că Secţia nu a vrut să-şi desemneze reprezentantul. Mă gândesc numai la amânările care au existat la şedinţele pentru desemnarea reprezentantului şi, sper să nu greşesc, când cineva nu a putut participa şi a anunţat cu cinci minute înainte de şedinţă. Câtă vreme se spune: comisia funcţionează cu majoritate fără alte distincţii, cred că chestiunea este depăşită. Eu vă cunosc patosul cu care vă susţineţi un punct de vedere, care la rândul lui poate fi perfectibil, dar noi vorbim despre şeful unei Secţii, şi nu vorbim de procurori de rang înalt pe care să-i supui procedurii de la Ministerul Justiţiei”, a replicat Tudorel Toader.

Adjunctul Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, a obţinut, la interviul susţinut pentru şefia Secţiei de anchetă a magistraţilor, cel mai mare punctaj, de 9.33, în vreme ce contracandidata sa, Florena Sterschi, a obţinut 8,33.

Stan a susţinut, în interviul pentru şefia Secţiei de anchetă a magistraţilor, că printre ameninţările la adresa acestei unităţi a identificat anumite campanii de presă, dar şi frecvenţa ridicată a modificărilor legislative. “În ceea ce priveşte planul meu managerial pentru această funcţie, am identificat premise pozitive şi negative ale înfiinţării acestei secţii. Printre premisele pozitive, am identificat un efort de protecţie a independenţei magistraţilor care e o garanţie oferită de scoaterea acestei secţii de sub orice influenţa exterioară a sistemului judiciar. Existenţa unui cadru legislativ care permite desfăşurarea separată a activităţii de urmărire penală, a activităţilor săvârşite de magistraţi şi existenţa unui ansamblu profesional cu experienţa vastă şi pregătită care reprezintă premisele unei faze solide de selecţie a procurorilor care urmează sa-şi desfăşoare activitatea in această secţie”, a declarat atunci Gheorghe Stan.