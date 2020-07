George Scripcaru face jocurile în ALDE Brașov prin Dionisie Manole

Într-o postare publicată pe pagina de facebook a lui Laurențiu Paveliuc intitulată <<ALDE Brașov are în fruntea sa un găinar, care după ce a furat din ”avutul obștesc” și a fost prins, a devenit informator al miliției>>, liderul ALDE Brașov, Dionisie Manole, este prezentat ca fiind omul împins de primarul Scripcaru la șefia acestei formațiuni și dezvăluie cetățenilor date mai puțin cunoscute din biografia acestuia.

”Nu se ştie exact prin ce tertipuri şi aranjamente, găinarul-şef de la Avicola Codlea a ajuns, de Ignatul anului trecut şi şef peste ALDE Braşov, pu.

La sfârşitul anului trecut, odată cu înlăturarea din organizaţie a ultimului şef cu buletin de Bucureşti, Stelian Fedorca, un ins care a făcut de râs organizaţia prin toate cârciumile Braşovului „în numele partidului”, se dădea ca sigură venirea lui Aristotel Căncescu în fruntea acestei organizaţii ALDE. Apropiat şi chiar prieten al lui Călin Popescu Tăriceanu, Căncescu ar fi urmat să preia partidul acestuia la Braşov, pentru a relansa organizaţia şi pentru a obţine un scor electoral semnificativ la alegerile locale. Nu se ştie, însă, de ce fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov şi amic al lui Tăriceanu, un liberal convins, a ales, însă, o altă cale politică… mai verde (s-a înrolat în PER). Bursa zvonistică şi bârfele din târg o dau pe ambâţul de a se căţăra mai sus în politică al unuia de care nimeni n-a auzit, Dionisie Manole.

Aceasta şi pentru a nu fi desemnat preşedinte de filială, secretarul coordonator al acesteia, Ionică Anuţoiu, conducătorul de facto al partidului la Braşov şi fondator al partidului iniţial, din care s-a născut ALDE. Deşi, se pare, că şi acesta a pus umărul politic la recomandarea ca „Zburătorul” de la Codlea să aterizeze în „supa” ALDE. Unde, mai mult s-a opărit decât s-a fiert. A stricat şi gustul, şi „supa” şi aşa a rămas: înţepenit într-un fel de gelatină politică. Lui Anuţoiu, se pare, că acest Manole i-ar fi fost recomandat de către Ion Mânzală, cu care a lucrat înainte de 1989 la Codlea şi cu care are acum contracte de publicitate.

Pentru că nimeni nu l-a văzut vreodată pe acest anonim stafidit, cu pantalonii căzuţi de pe el, făcând ceva meritoriu politic în ALDE Braşov. În afară de faptul de a se plimba cu mâna dreaptă la ureche, să-i întrebe pe ziarişti dacă vor o cafea… Sau să mai aşeze câte o scrumieră pe masă. Ce să vorbească Manole în public? Şi ce să spună? Nimic fără să i se împleticească limba… Un figurant ţiitor de căciulă şi atât. Un Gică Contra de foarte multă vreme în Consiliul Local Codlea, asociat cu un alt vestit „liberal zburător”, fostul primar Cătălin Munteanu, care, plin de dosare penale, a făcut un pas înapoi din politică. Cu acesta, Manole împarte fifty-fifty Avicola şi găinile sale. Nu şi curcile… că le-ar încurca… şi ar râde de el, dacă ar şti că a ajuns din găinar şef, şi bibilică politică într-un partid cu siglă de pescăruş.

Dionisie Manole a fost şi a rămas un biet anonim, care s-a căţărat în viaţă, în profesie şi în politică, pe cuier şi tot pe uşa din dos. În ALDE, a căzut ca musca-n lapte, fiind împins şi susţinut în acest partid de către primarul Braşovului, George Scripcaru, care i-a pus la dispoziţie o listă babană de clienţi, în schimbul obedienţei politice faţă de acesta. Deşi, Manole habar nu are cu ce se mănâncă politica. Nu e, nene, supă de pui! E meşteşug, chiar şi vicleşug…

Să fi luat şi el cuvântul, vreodată, de când a fost numit şef interimar peste ALDE Braşov?! Doamne-fereşte, nu cumva să dărâme paharul din faţă şi să se înece cu discursul. Manolică n-a vorbit în nicio conferinţă de presă, nu s-a adresat nimănui în nicio ocazie publică, nici în numele partidului, nici măcar în numele orătăniilor de-acasă. Iar când a venit Călin Popescu Tăriceanu la Braşov, nu l-a văzut nimeni lângă acesta, cum ar trebui să stea un preşedinte serios de filială, lângă şeful cel mare. Dimpotrivă, s-a fofilat în birou. Ca nu cumva vreun ziarist curios să-l întrebe ceva de politică şi să scoată porumbei în loc de idei pe gură.

Biografia acestui surogat politic de „Meşter” Manole din Codlea, deşi este una subţire, rămâne de toată isprava. A venit în tenişi din Tecuci, s-a aciuiat în Codlea, a trecut ca gâsca prin apa şcolii, profesională, serală, ff… şi s-a ajuns subinginer. De aici, a prins un post călduţ la Protan Codlea, de unde a obţinut, pe proptele politice locale şi judeţene, şefia. I-a dat partidul casă şi masă şi i-a pus în mână o făbricuţă bogată.

Apoi, a fost prins cu ceea ce, în limbajul vremii, se numea „furt din avutul obştesc” (diverse bunuri industriale furate din fosta întreprindere socialistă, între care şi două butoaie de benzină ). Aşa l-a luat într-o noapte Miliţia Codlea. Dar partidul vremii l-a scos afară de la răcoare. A fost ajutat de un telefon pe „speciale”, de la secretarul judeţean PCR, Ion Tatu, care le-a dat dispoziţie primăriţei Maria Stareţu şi secretarului orăşenesc PCR Ion Mînzală să-l scoată pe sărmanul Dionisie din beciul Miliţiei. Gurile rele din Codlea povestesc că tovarăşul Mînzală ar fi dat chiar dispoziţia să i se scoată cătuşele.

Nu a fost însă aşa de simplu cum pare, chiar dacă a intervenit partidul comunist salvator. Omul a devenit de atunci informator al Miliţiei. Recrutat de temutul, vestit pe atunci, maior Vasile Cotîrlan, care aresta fără frică tot ce cuteza a fura, indiferent de funcţie şi susţinere politică. Către care maior, devenit comandant, Manole, în afară de informări, a început să-i care porci vii şi găini de i-a umplut curtea… Nu mai avea ăla loc în bătătură de guiţat şi de cotcodăcit orătănii.

Apoi, după Revoluţie, cu ajutorul frăţiorului ajuns deputat ţărănist de Galaţi, Manolică măcănică, atunci, cu gura mare, nu ca acum, mutulică, s-a ajuns lider de sindicat peste toată Avicola. După ce s-a văzut şef peste sfori şi cozi de topor a pus ochii pe această „prăvălie” bogată (pe atunci cu sediul la Stupini). S-a pus pe săpat şi pe dărâmat conducerea. Drept recunoştinţă pentru facerea de bine şi pupatul de mamă, l-a dat jos printr-un puci sindical, cum se obişnuia în vremea ţărăniştilor, pe fostul director „Gruiţă” Stoicescu Româneşti, un manager adevărat, care salvase Avicola de la faliment.

Şi de atunci, pas cu pas, lacom şi lipsit de scrupule, Manole a înghiţit toată Avicola… cu pene(le) cu tot. Unde e şi acum mare patron, împreună cu fostul primar cercetat penal de la Codlea. Din această poziţie, se pare că şi-a cumpărat şi şefia ALDE. Ajutat de neobositul jucător George Scripcaru, în al cărui partid PD-PDL, Manole a jucat ca şi consilier local vreo 10 ani. Manole ţinteşte să joace şi el, cât mai sus, în politică. Provenit din acest PDL, după ce a încurcat-o cu PNŢCD, acum ţâşti-bâşti în ALDE, că-i un partid mai fraier… Acolo i s-a dat ordin să se implanteze şi să-i facă jocurile lui George Scripcaru, care controlează, prin astfel de oameni, majorităţile politice la Braşov. Prin Marius Dunca, şeful filialei PSD, Scripcaru controlează şi acest partid, iar prin Liviu Lupu (om de afaceri cu cateringul liberal al spitalelor din Braşov şi om de casă al lui Scripcaru) şi prin Sorin Susanu (directorul regional al Protecţiei Consumatorului), controlează şi Pro-România.

Dacă nu s-a putut face mare primar la Codlea (la primărie, nu la puşcărie), Manole visează măcar să prindă un post de vicepreşedinte în Consiliul Judeţean Braşov. Ăsta e trocul lui cu Scripcaru. Habar n-are Tăriceanu de această manevră subterană şi subversivă. Plin de bube şi de dosare penale ţinute la sertar (vom reveni şi cu acestea), se pare că omul nu e doar fudul şi plin de ifose. Ci şi frustrat gârlă şi îngust la bibilică.”

Nota Redacţiei: Înainte de a publica acest articol, am solicitat un punct de vedere poetului şi jurnalistului Ion Mânzală. Despre care se spune în articol că l-ar fi recomandat pe Manole să intre în ALDE, iar când era activist PCR la Codlea, ar fi intervenit în favoarea acestei persoane, care a săvârşit fapte de natură penală, cercetate de Miliţia vremii. Ion Mânzală, un jurnalis cu notorietate în Braşov şi în România, şi-a asumat calitatea de fost activist şi trecutul comunist. Faţă de cele spuse în articol, jurnalistul ne-a declarat:

„Da, este adevărat. Întâmplarea relatată are la bază, probabil, surse informative, care cunosc bine cazul, din documentele fostei Miliţii şi ale fostei Securităţi. Nu am o problemă cu aceasta. Eu mi-am asumat şi îmi asum trecutul şi chiar toate faptele personale. Domnul Manole Dionisie, pe atunci şef al unităţii Protan Codlea, a fost reţinut într-o seară, împreună cu fostul inginer-şef, de către Miliţia Codlea, sub comanda colonelului Alexandru Algeorge şi a maiorului Vasile Cotârlan, pentru sustragerea unei cantităţi de benzină din unitate. Amândoi aflându-se în nomenclatorul de partid, pe funcţii de conducere, Miliţia avea obligaţia să ne informeze asupra acestei reţineri. Aşa era regula, nu eu am impus-o. Am primit un telefon de la Comitetul Judeţean de Partid şi m-am prezentat la Miliţie, unde cei doi fuseseră reţinuţi. Până la clarificarea situaţiei, am cerut conducerii acesteia să-i elibereze pe cei doi reţinuţi, care se aflau în nomenclatorul nostru de cadre. Lucru care s-a şi executat. Alte lucruri sau amănunte despre colaborări, nu cunosc”. În ce priveşte susţinerea de către Mânzală ca Manole să ajungă şef peste ALDE Braşov, jurnalistul ne-a tăiat-o sec: „Eu nu am treabă cu politica. Decât ca subiect, obiect şi predicat al muncii mele de jurnalist. Cum adică?! Eu să susţin acelaşi om pe care îl controlează George Scripcaru?! Este la mintea cocoşului, că nu eu l-am recomandat pe domnul Manole lui Ionică Anuţoiu, câtă vreme relaţiile mele publice cu George Scripcaru sunt radical adverse, de peste 10 ani. Iar relaţiile mele presupus de afaceri cu patronul Avicola nu sunt un capăt de ţară. Unu-două contracte de publicitate, de câteva sute de lei, pe firmă, anual, ca şi cu alţi agenţi economici din Braşov”.