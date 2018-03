Frontiera irlandeză blochează discuțiile Brexit

Share on Google+

Drumul negocierilor cu Brexit riscă să se blocheze dacă Marea Britanie nu prezintă o soluție realistă pentru viitorul frontierei irlandeze după ce Londra a respins săptămâna trecută o propunere de rezervă a UE, a declarat joi președintele Consiliului European, Donald Tusk.

Guvernul britanic a declarat că nu dorește o uniune vamală cu UE, fără de care UE declară că va trebui să reglementeze comerțul Irlandei de Nord pentru a evita returnarea controalelor vamale.

Cu toate acestea, liderul britanic Theresa May, susținută de aliații săi pro-britanici nord-irlandezi, a declarat că niciun prim-ministru nu ar putea să fie de acord cu termenii care ar “amenința integritatea constituțională a Regatului Unit”.

“Când am fost la Londra săptămâna trecută, am auzit comentarii foarte critice din partea primului-ministru May și altele despre modul în care problema frontierei irlandeze a fost prezentată în proiectul acordului de retragere din UE”, a declarat Tusk într-o conferință de presă comună cu premierul irlandez Leo Varadkar, la Dublin.

“Deși trebuie să respectăm această poziție, așteptăm ca Marea Britanie să propună o soluție specifică și realistă pentru a evita o frontieră dură. Atât timp cât Regatul Unit nu prezintă o astfel de soluție, este foarte dificil să ne imaginăm progresul substanțial în negocierile pentru Brexit.

“Dacă la Londra cineva presupune că negocierile vor aborda mai întâi alte chestiuni, înainte de a trece la problema irlandeză, răspunsul meu ar fi:” Irlanda în primul rând “, a spus premierul irlandez Leo Varadkar.

Irlanda de Nord va avea singura granita terestra a Marii Britanii cu UE după Brexit, iar Varadkar a cerut, de asemenea, ca Theresa May să-si exprime propunerile.

El a declarat, miercuri, că Dublinul trebuie să aibă certitudinea că, dacă nu este disponibilă o opțiune mai bună, se va aplica propunerea Bruxellesului de a institui un “spațiu comun de reglementare” între insula Irlanda și celelalte 26 de state ale UE.

Răspunzând comentariilor ministrului britanic de finanțe, Philip Hammond, care a cerut miercuri o înțelegere individuală sau un acord de comerț liber foarte ambițios care să acopere serviciile financiare, Tusk a declarat că UE nu poate oferi același lucru în domeniul comerțului cu servicii, așa cum ar putea în cazul bunurilor.

El a spus că, spre deosebire de comerțul cu bunuri, serviciile vizează asigurarea unor norme comune, supravegherea comună și aplicarea comună, motiv pentru care acordurile de liber schimb nu au norme detaliate privind serviciile financiare.

“Trebuie să fim clari că atunci când vine vorba de serviciile financiare, viața va fi diferită după Brexit”, a spus Tusk.