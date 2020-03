Frații Micula au pierdut procesul cu statul român. Guvernul Orban a plătit fraților Micula 900 de milioane de lei, în decembrie anul trecut, fără a epuiza toate căile de contestare.

Acum, PSD și PNL se bat pentru a-și asuma paternitatea victoriei statului român în procesul cu frații Micula. Florin Cîțu a spus că PSD este de vină pentru procesul pierdut în primă instanță și asumă victoria din apel.

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc îi transmite lui Florin Cîțu că procesul prin care România a pierdut fusese inițiat de Guvernul liberal condus de Călin Popescu Tăriceanu.

Procesul prin care România a stopat pretențiile de 2,4 miliarde euro ale fraților Micula a fost demarat in 2014 de guvernul PSD, iar cel prin care domnul Cîțu a plătit acelorași frați 900 de milioane de lei, in decembrie anul trecut, fără a epuiza toate căile de contestare, mărind astfel artificial deficitul bugetar, a fost demarat de guvernul PNL in 2007!”, scrie Robert Cazanciuc.