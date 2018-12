Fost membru CSM cere sesizarea CCR pentru termenul de introducere a contestaţiei în anulare

Share on Google+

Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacşu, a anunţat, vineri, că a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională cu excepţie de neconstituţionalitate privind termenul de 30 de zile de la comunicare pentru introducerea unei contestaţii în anulare.

“Astăzi (vineri -n.r.), în nume personal, am formulat o petiţie adresată Avocatului Poporului, prin care am solicitat sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate în ce priveşte art. 428 alin. 1 Cpp, care prevede termenul de 30 de zile de la comunicare pentru introducerea unei contestaţii în anulare.În motivare am plecat de la efectele Deciziei CCR nr. 685/2018 şi de la tratamentul juridic diferenţiat şi discriminatoriu în care se află persoanele care au fost condamnate şi execută pedepse pronunţate de Completele de 5 judecători de la ÎCCJ în perioada 1.02.2014 şi până în prezent”, anunţă Adrian Toni Neacşu, pe Facebook.

În sesizare, avocatul arată că nu pot apela la această cale de atac decât cei cărora li s-a comunicat hotărârea definitivă în ultimele 30 de zile.

“Cu toate că din punct de vedere juridic problema nelegalităţii compunerii completelor de 5 judecători de la ÎCCJ a apărut doar o dată cu pronunţarea acestei decizii de către CCR, nu pot apela la remedii procesuale pentru înlăturarea vătămărilor şi repararea drepturilor decât acele persoane care se află în situaţia particulară de a li se fi comunicat hotărârea definitivă în ultimele 30 de zile. (… Astfel fiind, norma criticată plasează unele dintre persoanele împotriva cărora se face executarea hotărârilor de condamnare pronunţate de complete nelegal constituite şi de instanţe care nu satisfac cerinţele imparţialităţii obiective în situaţia de a fi decăzută din dreptul de a exercita calea de atac prevăzută de lege din motive care nu ii pot fi imputabile, comunicarea hotărârilor de condamnare anterior apariţiei Deciziei nr. 685/2018 a CCR, şi care nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil”, se arată în textul sesizării.

Adrian Toni Neacşu arată, în sesizare, că, deşi începând cu data de 1 februarie 2014, completurile de 5 judecători în materie penală de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pronunţat mai mult de 350 de hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare într-o compunere nelegală a completului de judecată şi cu încălcarea dreptului fundamental la o instanţă imparţială, cei mai mulţi dintre cetăţenii aflaţi în situaţia de a executa aceste hotărâri judecătoreşti lovite de nulitate nu mai au remedii procesuale deoarece nu se mai află în termenul de contestaţie în anulare.

Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii reaminteşte că prin Decizia 685/2018 s-a stabilit că “atât în materie penală, cât şi extrapenală, sancţiunea compunerii nelegale a completului de judecată este nulitatea necondiţionată şi, prin urmare, absolută, a actelor îndeplinite de un astfel de complet”.