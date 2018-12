Firea nu vrea să cumpere tramvaie din România

Deși e modern, fiabil și ar putea asigura un transport în comun confortabil, tramvaiul românesc nu va circula prea curând prin Capitală, întrucât Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) vrea să cumpere tramvaie doar de la firme prestigioase, nu de la producătorii din țară.

Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) – transformata in acest an in societate comerciala – informeaza in cel mai recent raport de activitate ca are in dotare 486 de tramvaie. Cum multe dintre ele sunt insa prea vechi pentru a mai putea asigura un transport in comun in conditii decente, PMB s-a gandit sa cumpere altele, noi si moderne.

Deja municipalitatea a lansat o licitatie prin intermediul careia cauta un fabricant care sa ii livreze, in circa 3 ani, nu mai putin de 100 de tramvaie noi.

Pentru acestea, PMB este dispusa să plătească, din bani publici, nu mai putin de 856 milioane de lei (181 de milioane de euro).

Ne-am fi asteptat ca la aceasta licitatie sa se inscrie, printre altii, si cel mai cunoscut producator de tramvaie din Romania, adica Astra Vagoane Calatori. Compania omului de afaceri Valer Blidar nu se poate lupta, momentan, pentru a livra tramvaie aradene la Bucuresti.

Dar, PMB le cere tuturor producatorilor care vor sa se inscrie la licitatie ca “media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie de minim de 280.000.000 lei”.

Astra Vagoane Călători, deși vinde vagoane atât în țară cât și în străinătate, nu îndeplinește criteriul. Mai exact, compania a avut, potrivit raportărilor la Finanțe, cifre de afaceri de: 96,1 milioane lei (2015), 60,9 milioane lei (2016) si 41,6 milioane lei (2017) . Media este, deci, mult mai mică decât și-ar dori PMB.

Alte primarii din țară cumpără tramvaiul românesc

Primaria Arad a cumparat deja, inca de acum 4 ani, 6 tramvaie model Imperio de la Astra Vagoane Calatori. Purtatorul de cuvant al Companiei de Transport Public Calatori din oras, Doru Necsulescu, a declarat pentru Ziare.com ca de atunci vehiculele au mers bine si n-au ridicat probleme.

“In 2014 au fost aduse primele 3 tramvaie de acest tip, iar in 2015 urmatoarele 3. A fost, spunem noi, o achizitie foarte buna. Sunt tramvaie moderne, tehnologizate. Nu avem absolut nicio reclamație in ceea ce le priveste. Singurul lucru pe care il regretam este ca nu avem decat 6. Ne-ar prinde bine mai multe!”, a declarat Doru Necsulescu.

Un călător a filmat chiar in aceasta primăvara conditiile in care se circula la Arad, cu tramvaiele fabricate la Astra Vagoane Calatori.

Nu doar aradenii vor tramvaiul construit in Romania. Primaria din Cluj, deja, a comandat de la Astra Vagoane Calatori 22 de tramvaie, pe care va plati circa 107 milioane de lei (adica aproape 36 de milioane de euro). Aceasta inseamna ca un tramvai va costa circa 7,7 milioane de lei.

Primăria Galați a comandat, de la aceeași companie, 18 tramvaie si urmeaza sa plateasca pentru fiecare 5,58 milioane lei.

Câteva calcule simple arata ca 100 de tramvaie produse la Arad, de Astra Vagoane, ar costa considerabil mai putin bani decat e PMB dispusa sa plătească pentru aceste mijloace de transport în comun.

Când a cumparat autobuze PMB nu a luat în calcul să lucreze cu producatorii din Romania. În schimb, a cumpărat toate cele 400 de mașini de la compania Otokar. Însă, multe dintre aceste autobuze au avut probleme încă din primele zile și continuă să dea bătăi de cap atât șoferilor, cât și călătorilor.