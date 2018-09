Firea face un pas înapoi – Scrisoare deschisă către membrii PSD

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, o scrisoare deschisă membrilor PSD, transmiţând în document că nu are un război cu Liviu Dragnea, că nu se pune problema unei alegeri între ea şi liderul PSD, precizând totodată că refuză să ia în calcul excluderea din partid.

“Dragi colegi social-democraţi, membri şi simpatizanţi ai PSD, Se încearcă în ultimele zile acreditarea în spaţiul public a ideii că în partid are loc un război între Gabriela Firea şi Liviu Dragnea, din care PSD nu are decât de pierdut. În realitate, lucrurile nu stau deloc aşa, şi voi încerca să explic de ce. În primul rând, nu se pune problema ca cineva să aleagă între mine şi Liviu Dragnea, şi asta dintr-un motiv cât se poate de simplu: aşa cum am mai spus-o de nenumărate ori, şi o mai spun încă o dată, cu toată responsabilitatea, NU doresc să fiu preşedintele PSD. Nu îl critic pe preşedintele partidului pentru a-i lua locul şi nici pentru a-l da afară din partid. Comitetul Executiv este cel care se va pronunta prin vot democratic”, transmite Gabriela Firea.

Ea precizează că nu vrea să fie desemnat candidat la alegerile prezidenţiale şi că refuză să ia în calcul excluderea din PSD.

“Am vorbit serios cand am garantat continuarea proiectelor din Capitala Romaniei. Nu sunt o dizidentă şi nu urmăresc sub nicio formă scindarea sau slăbirea partidului! N-am făcut altceva decât să fiu sinceră şi să spun public anumite lucruri pe care eu le consider nocive pentru partid în ansamblul său şi pentru modul cum este perceput în societate. Nu am adoptat o poziţie de forţă şi nu am încercat să-mi impun punctul de vedere altfel decât cu forţa argumentelor. Dacă demersul meu va rămâne fără rezultat, nu voi pleca din partid, nici pentru a mă alătura altei formaţiuni nici pentru alte scopuri, ci voi rămâne în PSD, pentru că vreau să ştie toată lumea că pentru mine calitatea de membru al acestui partid este mai importantă decât orice funcţie politică sau administrativă. Refuz să iau în calcul excluderea mea din partid, pentru că încă mai sper că declaraţiile tuturor colegilor mei cum că PSD este cea mai democratică formaţiune nu sunt doar pentru a da bine la televizor”, potrivit sursei citate.

Edilul Firea susţine şi că intervenţia jandarmilor la miting a fost una legitimă.

“Ca să nu existe niciun fel de dubiu, condamn cu fermitate manifestările violente ale unor participanţi la miting, care au fost la un pas să degenereze. Intervenţia jandarmilor a fost, prin urmare, cât se poate de legitimă. Mai departe, dacă forţele de ordine au dat dovadă de exces de zel, dacă au folosit forţa în mod nejustificat, sau nu, este treaba organelor de anchetă să stabilească şi în niciun caz nu poate fi responsabilitatea mea, ci a ministrului de Interne. Dacă s-a greşit, să-şi asume vina, dacă totul a fost minunat, să culeagă laurii. Cât despre loialitate, aceasta este, cel puţin în cazul meu, o trăsătură fundamentală de caracter, dar nu cu orice preţ şi în orice condiţii. Iar în cazul nostru concret, consider că este mult mai importantă loialitatea mea faţă de echipă sau de partid, în ansamblul său, decât faţă de un singur om, fie el şi preşedintele Dragnea”, transmite edilul.