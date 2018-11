Festivalul Internațional de Fotografie din Tel Aviv

În perioada 22 noiembrie – 1 decembrie 2018, la Tel Aviv, se desfășoară a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Fotografie.

Festivalul reprezintă cel mai important eveniment de profil din Israel, iar ediția din acest an are tematica ”Relations”.

România participă pentru a treia oară la acest eveniment, pentru ediția din acest an organizatorii Festivalului Internațional de Fotografie de la Tel Aviv l-au selectat pe fotograful român Hajdu Tamás.

Lucrările semnate de Hajdu Tamás vor face parte din expoziția Greatest Clicks, prezentată în cadrul programului internațional al Festivalului.

Cu sprijinul ICR Tel Aviv, Hajdu Tamás va participa la două dintre evenimentele centrale ale Festivalului: ”International Afternoon”, în data de 23 noiembrie și la ”Gallery Talk”, în data de 24 noiembrie.

Artistul român selecționat de Festival se bucură de atât de aprecierea publicului de specialitate, cât și de popularitate pe mijloacele de social media.

Hajdu Tamás face fotografie cu inserții de umor absurd uneori, în spații în care pare că nu se întâmplă nimic: o alee pustie, grădinile dintre blocuri, curți interioare, zone mai puțin populate de oameni. Atent la detalii, la lucrurile mărunte care se pierd în (in)consistența zilei, Hajdu Tamás reînvie o lume rămasă prizonieră în timp, atât ca spațiu eminamente fizic, cât și ca univers cultural. Fiecare fotografie pe care o face poartă o amprentă unică prin poveste și maniera de execuție. Poveștile sale sunt când hazlii și ironice, când triste și revelatoare. Nu forțează însă limitele în nici o imprejurare. Nimic nu biciuie în fotografiile sale: umorul e autentic și reconfortant, ironia e bine stăpânită, iar absurdul, tandru. Surprinzător prin viziune și stil, Hajdu Tamás este unul dintre cei mai activi și apreciați artiști ai noului val în fotografia românească. Un alchimist în căutarea pietrei filozofale, care piatră nu stă ascunsă nicidecum în palate regale, ci mai degrabă în debaraua locuinței fiecăruia dintre noi.

Hajdu Tamás, de formaţie medic veterinar, este incitat de când se ştie de artele vizuale. Tamás spune că s-a apucat serios de fotografie din 2005. De atunci, documentează viața oraşului unde locuieşte (Baia Mare), iar obiectivul foto i-a devenit un soi de extensie. Un organ de simţ prin care arhivează inconfundabil spiritul unei lumi care, la adăpostul impresiei de stagnare, deschide nenumărate poveşti. Fotografiile sale au apărut în publicații importante precum The Independent, The Guardian sau La Repubblica, precum și în Punctum, Practical Photography, LensCratch, Feature Shoot, The Independent (UK), The Guardian (UK), La Republica (Italia), Vice etc. și pe zeci de site-uri de profil. De asemenea, Hajdu Tamás a fost finalist la Sony World Photography Awards 2013 și LensCulture Exposure Awards 2015.