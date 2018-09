Fenomen spectaculos: Erupția unui izvor termal din Parcul Naţional Yellowstone

Share on Google+

Un izvor termal de lângă gheizerul Old Faithful din Parcul Naţional Yellowstone a erupt pentru a patra oară în ultimii 60 de ani, a declarat joi un oficial al parcului, relatează The Associated Press.

Izvorul Ear Spring de pe dealul Geyserelor din Yellowstone a trecut de la starea inactivă la cea de erupţie aruncând aburi şi apă între înălţimea de 6 şi 9 metri, o înălţime care nu s-a mai înregistrat din anul 1957, a declarat purtătorul de cuvânt al parcului, Neal Herbert.

Ear Spring este denumit aşa datorită asemănării cu forma unei urechi umane, fiind unul dintre zecile de gheizere, bazine şi izvoare termale din Bazinul Geyserelor din Parcul Naţional Yellowstone.

Erupţia vine la câteva zile după activitatea termală în bazinul Geyserelor, chiar peste râul Firehole de lângă Old Faithful.