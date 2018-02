Există o alternativă viabilă pentru pace în Orientul Mijlociu

Share on Google+

Strategiile actuale nu oferă nici unui lider o opțiune testată practic pe teren, validată științific, de a rezolva imediat criza din Orientul Mijlociu. Nici nu le oferă o altfel de abordare aptă de a disipa rapid instabilitatea periculoasă caracterizată de o creștere rapidă în regiune.

Există însă o alternativă disponibilă, posibilă și realizabilă. Acesta este verificată de către studii extinse de cercetare și testată pe teren de către militari. Liderii trebuie doar să aibă curajul și previziunea de a pune în aplicare rapid această abordare alternativă.

Invincible Defense Technology (IDT), aplicabilitate dovedită, statut de artă, alternativă non-violentă

Creșterea tensiunilor care alimentează conflictele din Orientul Mijlociu ar putea fi redusă rapid, în cazul în care armata americană și / sau armata israeliană sau orice altă organizație ar interveni cu o soluție militară avansată dovedită că funcționează numită Invincible Defense Technology (IDT). Acest lucru nu ar fi o invazie militară, deoarece IDT poate fi implementat de la distanță. Deasemenea, aceasta nu necesită arme, și nici prezența soldaților pe teren (boots on the ground), pentru abordarea regiunii vizate. În domeniul apărării militare IDT se bazează pe un model nou, radical diferit de prevenire, care a fost complet testat pe numeroase câmpuri de luptă din lume. IDT a fost validată este validată 23 de studii de cercetare efectuate atât în ​​țările dezvoltate cât și în state aflate în curs de dezvoltare. Când grupuri mari de experți civili în IDT s-au reunit pe parcursul anilor 1983 – 1985, conflictele internaționale au scăzut cu 32%, numărul de victime legate de terorism a scăzut cu 72%, și violența în general a fost redusă în țările fără intruziune din partea altor guverne. Acest efect de coerență-creativă a fost documentat la scară globală iar studiul a fost publicat în”Journal of Offender Rehabilitation”.

IDT este total diferit de orice altă tehnologie de apărare, deoarece nu utilizează violența în încercarea de a reduce violența. Este o abordare mai civilizată, mai ales una demnă de națiunile care detestă violența ca mijloc de putere. IDT merge direct la cauza principală a violenței, a stresului impregnat în conștiința individuală și colectivă. Oamenii de știința au dovezi că un nivel ridicat de stres social colectiv reprezintă cauza principală ce duce la război, violență, crimă și terorism. Când se aplică metoda IDT, nivelul de stres al întregii populații este redus rapid.

Într-un mediu de stres redus, chiar adversarii înclină să găsească modalități de a coopera și de a depăși diferendele de lungă durată.

IDT reduce stresul societal

IDT neutralizează într-un mod unic acele componente care stau la baza violenței grupurilor rivale, elimină stresul, frustrarea și nemulțumirea existentă la nivelul populației civile în general. Prin eliminarea cauzei-sursă a insurgenței, focarele violente sunt mai ușor de prevenit. IDT este o metodă eficientă deoarece se ajunge la miezul problemei. Terorismul prosperă de multe ori în țările în care zeci de ani sau chiar secole s-au aflat sub ocupație, și confruntarea pe termen lung cu sărăcia, foamea șo nedreptățile au creat o presiune socială foarte mare cauzată de stres, frustrare și nefericire endemică. Aceasta își găsește în mod inevitabil expresia în acte de terorism, tulburări civile, violență socială, precum și într-o spirală descendentă de degradare economică.

O unitate militară special instruită, un “IDT al Armatei” folosește această metodă pentru a reduce stresul în conștiința colectivă națională. IDT ar putea fi, de asemenea, introdusă și ulterior utilizată în alte grupuri mari, cum ar fi forțele de poliție, sau milițiile locale. Deoarece scade nivelul de stres și frustrare și populația este mai capabilă de a găsi soluții adecvate și constructive pentru problemele sale.

Experiența cu IDT înalte țări devastate de război a demonstrat creșteri de stimulare economică și toleranță. Spiritul antreprenorial și creativitatea individuală de asemenea, au cunoscut nivele mai înalte. După instalarea calmului civic, aspirațiile oamenilor sunt revigorate și o societate mai productivă și echilibrată apare. O astfel de societate are oroare de violență ca mijloc de schimbare sau ca mijloc de exprimare a nemulțumirii. IDT elimină motivul pentru terorism, extremism. Ce este mai fascinant, această schimbare are loc în termen de câteva zile sau săptămâni după ce IDT este introdus. Schimbările sunt măsurabile statistic, cum ar fi rata criminalității, numărul accidentelor rutiere, apelarea serviciilor de urgență, mortalitatea infantilă, etc.

Transformarea rapidă prin IDT

Peste rutina de zi cu zi uzuală pentru personalul militar, IDT include practica nereligioasă a programului de Meditație Transcedentală, împreună cu forma sa avansată, programul ”Transcedental Meditation-Sidhi”. Pentru o unitate militară, crearea de consens social impune practicarea acestor programe de două ori pe zi, șapte zile pe săptămână, de preferință într-o locație sigură lângă populația/regiunea-țintă.

Astfel de grupări de creare de consens au realizat beneficii pozitive în societate, prezentate statistic, într-un timp scurt. Metodele statistice moderne folosite în această cercetare arată o probabilitate scăzută de influență cauzală a tehnologiei utilizate. Abordarea IDT a fost folosită pe timp de război pentru reducerea perioadei de luptă, pentru o scădere a numărului de decese și accidente, precum și pentru o îmbunătățire în curs pentru soluționarea conflictului pe cale pașnică.

Războiul din Liban în 1983 a fost transformat într-un mod pașnic de către un grup de intervenție IDT.

Un studiu temeinic documentat a acestui fenomen a fost publicat în Journal of Conflict Resolution, și rezumate ale studiilor de urmărire au fost publicate în Jurnalul de analiza a comportamentului social ș iJurnalul de explorare științifică.

Rezumat

IDT funcționează prin utilizarea mecanicii naturale a creierului uman, cea mai puternică resursă naturală posedată de fiecare națiune de pe Pământ. Efectele benefice ale IDT de transformare s-au dovedit statistic: reduc și previn violența și terorismul, și contribuie la stimularea creșterii economiei.

Tehnologia de apărare IDT înlocuiește toate celelalte tehnologii de apărare cunoscute (care se bazează pe arme electronice, chimice, și / sau a forțelor nucleare). Aceste modalități vechi, bazate pe frică sunt în cele din urmă auto-distructive pentru orice națiune, și pentru întreaga rasă umană, și trebuie să fie înlocuite cu IDT. Până în prezent, IDT este doar cunoscut, deși abordarea a dovedit că este una constructivă.

Armata care folosește această metodă prin intermediul resurselor sale umane nu permite tendințe negative și previne crearea de inamici, de unde rezultă, prin urmare, că nu are dușmani. Iar fără dușmani nu există război, se elimină cauzele terorismului și ale insurgenței.

Timpul de acțiune este ”acum”

IDT este sistemul de apărare de vârf pentru secolul al XXI-lea. În cazul în care o unitate militară care știe să utilizeze IDT este desfășurată în apropierea zonelor de conflict din OrientulMijlociu, se va vedea cum scad tensiunile între facțiunile rivale, se inversează procentul de neîncredere și există șansa de a crea stabilitate în zonă și un climat permanent apt pentru a preveni războiul și terorismul.Cercetare științifică extensivă spune obiectiv: “Da, sistemul funcționează.” De ce nu-l utilizați? Timpul se scurge. Celmai bun moment de a acționa este acum, înainte de a se agrava situația periculoasă din Orientul Mijlociu.

Despre autor:

Dr. David Leffler a fost membru al US Air Force timp de aproape nouă ani. El a servit ca asociat al Grupului de Management Proteus de la Centrul pentru Studii Strategice și Leadership, US Army War College.

Dr. Leffler în prezent este Director executiv la Centrul pentru Științe Militare Avansate (CAM) în Fairfield, Iowa și este profesor de tehnica Meditației Transcendentale care conferențiază despre IDT. (traducere G. Ioniță)