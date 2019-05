Eşecul României la EUROVISION 2019

Share on Google+

Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, consideră că TVR este responsabil de eşecul României de la Eurovision 2019 şi cere demisia conducerii instituţiei, potrivit unui comunicat de presă.

România, reprezentată de cântăreaţa Ester Peony, cu piesa “On a Sunday”, a ratat calificarea în finala concursului Eurovision 2019, după semifinala de joi seară, care a avut loc la Expo Tel Aviv, în Israel.

Aceasta este pentru a doua oară consecutiv când România nu se califică în finala Eurovision. Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat şi ei calificarea în finală.

De la introducerea sistemului cu semifinale, în 2004, până în 2017 inclusiv, România s-a calificat în fiecare an în finală. O excepţie a fost anul 2016, când România a fost descalificată din start pentru că Televiziunea Română avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului internaţional.

Gigel Ştirbu consideră că vina pentru acest eşec aparţine TVR, care nu a ţinut cont în selecţia naţională de preferinţele publicului. În selecţia naţională pentru Eurovision, Laura Bretan a fost favorita publicului, dar Ester Peony a fost desemnată câştigătoare în urma votului acordat de juriul internaţional.

“Felicit TVR pentru a doua finală la Eurovision ratată consecutiv pentru România! Sute de mii de euro din bani publici cheltuiţi pentru a face ţara de râs. Ieri, seară s-a desfăşurat cea de-a doua semifinală a concursului de muzică Eurovision 2019, în care au fost desemnate zece ţări care vor avea reprezentanţi în finala din 18 mai de la Tel Aviv. Din păcate reprezentanta României nu se află printre finalişti. Nici nu e de mirare! Să ne amintim că în finala Selecţiei Naţionale, juriul, bine ales de TVR, a desemnat pentru a reprezenta România, pe artista care s-a aflat pe ultimul loc în preferinţele telespectatorilor. S-a dovedit că nemulţumirile publicului de atunci au fost întemeiate şi inevitabilul eşec al României nu a întârziat să apară”, se arată în comunicatul transmis presei de Ştirbu.

Preşedintele Comisiei de cultură consideră “sfidător cum se cheltuie cu Eurovisionul milionul de euro din banii contribuabililor pentru ca mai marii Televiziunii Publice să iasă la plimbare şi să terfelească România în lume”.

Deputatul Gigel Știrbu cere demisia conducerii TVR:

“Conducerea TVR trebuie să plece! Pentru acest al doilea eşec consecutiv, pe banii românilor şi cu onoarea României batjocorită, conducerea TVR ar trebui să pună înapoi banii publici cheltuiţi nejustificat cu Eurovisionul şi să plece. Acest concurs muzical a ajuns să fie doar un prilej de excursii excentrice pentru d-na Doina Gradea şi echipele din TVR, dovada vie o reprezintă faptul că nici măcar nu reuşim să ne calificăm printre primele 10 ţări din Europa. Stau şi mă întreb, oare cum poate ajunge vreodată Televiziunea publică un post de televiziune profitabil, ţinând cont de modul în care sunt gestionaţi banii de către acuala conducere?! Şi să nu uităm nici de jaful banului public de la Cerbul de Aur! Un alt prilej pentru TVR de a arunca cu banii contribuabililor pe fereastră pentru un proiect mediocru care nu a fost nici pe departe un succes de audienţă. Generozitatea din banii românilor a consiliului de administraţie al TVR pentru concursuri muzicale ratate nu are limită şi a provocat un val uriaş de nemulţumiri în rândul populaţiei. Doamnă Doina Gradea, vă anunţ, în concluzie, că sunteţi şi dvs. descalificată! Lăsaţi TVR să meargă mai departe!”.

Şefa delegaţiei României la Eurovision 2019, Smaranda Vornicu-Shalit, a declarat, după ce ţara noastră a ratat calificarea în finala de sâmbătă, că “este un rezultat greu de digerat și de înţeles”, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de TVR.

“Este un rezultat greu de digerat şi de înţeles, în condiţiile în care România a avut aseară, pe scena Eurovision, un artist talentat, o piesă în trend cu un sound modern şi un show în care au fost concentrate resurse creative semnificative. Din păcate, nu au fost de ajuns pentru a califica reprezentanţii noştri în finala Eurovision 2019”, a declarat Smaranda Vornicu-Shalit, după anunţarea rezultatelor.

La rândul ei, Ester Peony, care a reprezentat România, cu piesa “On a Sunday”, la Eurovision 2019, a declarat: “Le mulţumesc celor care au fost alături de mine şi de proiectul României la acest Eurovision. Producătorii show-ului m-au felicitat şi mi-au transmis că am performat flawless (fără greşeală) la fiecare ieşire pe scenă. Sunt împăcată, pentru că, alături de întreaga echipă a României, am reuşit un act artistic complex şi plin de sensibilitate”.

După anunţul ţărilor calificate joi seară pentru finala de sâmbătă a concursului Eurovision, reacţiile publicului pe reţelele de socializare au fost amestecate. Unii au felicitat-o pe artistă, alţii au susţinut că nu Ester Peony trebuia să reprezinte România la Eurovision, ci Laura Bretan. În selecţia naţională pentru Eurovision, Bretan a fost favorita publicului, dar Ester Peony a fost desemnată câştigătoare în urma votului acordat de juriul internaţional. De asemenea, unii au dat vina pe delegaţia de la Televiziunea Română care s-a ocupat de momentul artistic cu care ţara noastră a fost reprezentată la Eurovision 2019.

După semifinala de joi, s-au calificat în finala de sâmbătă Macedonia de Nord, Olanda, Albania, Suedia, Rusia, Azerbaidjan, Danemarca, Norvegia, Elveţia, Malta. Grecia, Belarus, Serbia, Cipru, Estonia, Cehia, Australia, Islanda, San Marino şi Slovenia s-au calificat în finala Eurovision 2019 marţi, după prima semifinală a concursului. Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) – Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia – sunt calificate direct în finală, alături de gazdă, anul acesta, Israel.

În România, concursul internaţional este transmis în exclusivitate de Televiziunea Română, pe TVR 1, TVR HD şi online, pe TVR+.

Anul acesta, sub sloganul “Dare to dream”, concursul Eurovision are loc la Tel Aviv, în Israel, după ce precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta acestei ţări, Netta, cu piesa “Toy”.

Organizatorii au anunţat că Madonna va susţine un recital în finala de sâmbătă, cu hitul ei din 1989 “Like A Prayer” şi o piesă în premieră mondială, “Future”, interpretată alături de rapperul american Quavo. Noua piesă este un single de pe viitorul album al Madonnei, “Madame X”, care va fi lansat pe 14 iunie.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Finala Eurovision 2019 va avea loc sâmbătă seară.