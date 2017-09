Dragnea vs. Kovesi

Dragnea vs. Kovesi

Foto: Agerpres / Arhiva Liviu Dragnea, președintele PSD

Asistăm, în ultimele săptămâni la o bătălie pe viață și pe moarte între PSD și DNA, purtată prin intermediul lui Liviu Dragnea și Codruța Kovesi.

Iritația nervoasă maximă a elitei pesediste (o contradicție în termeni), cu sau fără carnet de partid, s-a văzut în direct la B1 prin intermediul unui personaj secundar, Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al guvernului Ponta. Jigniri între politicieni am văzut mereu pe ecran, din păcate, dar nimeni nu s-a luat la bătaie. Cum subiectul în discuție privea justiția și senatorul USR era pro DNA, domnul Mirel Palada s-a enervat rău și în pauză” a explodat”. Ați văzut personaje care bat câinele pentru că” au boală” pe stăpân sau și mai rău, bat un copil pentru că” au necaz pe părinți”? Acesta este un comportament tipic al celor care nu pot să se răzbune mai mult pentru ceea ce simt.

Președintele PSD Liviu Dragnea, în aparițiile tv, lasă mereu impresia că DNA are ceva cu domnia sa datorită programului de guvernare care este foarte bun. Și, vezi doamne, ar fi interese, nu știm din ce direcție, de a nu fi lăsat să îl pună în aplicare.

Programul de guvernare l-au înțeles românii că domnul Dragnea l-a explicat pe tablă cu cifre clare spunând cu cât vor crește pensiile și salariile, cum vor fi eliminate foarte multe taxe și impozite. Ce să îți dorești mai mult ca alegător când ți se spune că va curge lapte și miere peste România, mai ales că partea dreaptă a politicii era compromisă de guvernarea tehnocrată și de lideri lipsiți de credibilitate. Imediat după anunțarea rezultatului scrutinului trei lucruri s-au văzut clar la domul Dragnea: doar el a câștigat alegerile, pentru că el a condus campania; el este Mafalda, doar el cunoaște în detaliu programul de guvernare care este amplu și complex; doar el știe cel mai bine ce trebuie să facă partidul, parlamentul și executivul. De la revoluție până acum românii nu au văzut niciun lider politic atât de avid de putere și asta ar trebui să îi dea de gândit domnului Dragnea. Poporul român nu suportă asta, ar trebui să se deghizeze și să meargă printre oamenii de rând pentru a vedea ce crede lumea despre el. Cât este de bun Programul de guvernare? Care dintre ele? Că sunt vreo trei programe până acum.

Cu justiția, nu știm dacă domnul Dragnea are sau nu dreptate, ce se vede de aici, de la” ăștia micuți de jos”, este că majoritatea actualilor și foștilor lideri PSD au averi nesimțit de mari pentru niște politicieni de stânga și nu am auzit ca nici unul dintre ei să fie deținătorul vreunei mari companii care oferă de lucru la zeci sau sute de angajați. Între acești lideri, domnul Dragnea are, fără tăgadă, cel mai mare ranch (poate doar Donald Tramp îl egalează), lângă care a crescut și insula Belina.

Codruța Kovesi este procurorul care place majorității românilor pentru că a avut curajul să ancheteze politicienii de la vârful statului. Da, le place cetățenilor să vadă că statul are pârghii și oameni curajoși care să-i apere de corupții de rang înalt. Pe șefa DNA o vedem tot timpul la muncă, dedicată meseriei și instituției, nu în concedii prelungite prin străinătate. Și ea a lucrat toată viața la stat la fel ca domnul Dragnea, dar nu are averea lui, nici nu i-a intrat in posesie vreo insula de pe Dunăre, cu documente de la guvern realizate în timp record, 17 ore.

Prin urmare, nu știm cum stau lucrurile cu dreptatea și justiția pentru domnul Dragnea, vedem că e o luptă crâncenă. Cine va câștiga în continuare susținerea poporului, nu e greu de prevăzut.