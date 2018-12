Dragnea s-a trezit vorbind despre ambasadori

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a spus recent că, nu crede că politica noastră externă merge așa cum trebuie.

„Probabil că se vor supăra mulți, dar eu nu cred ca politica noastră externă este gestionată cum trebuie. Orice ambasador UE sau SUA din România merge fără jenă, cu mare tupeu unii dintre ei, la câte un minister pentru ca o companie să câștige o licitație, unii chiar și scriu asta”, a spus Liviu Dragnea, joi, la Antena3.

Liderul PSD a omis să spună ”dacă” ministrul de Externe a fost informat de miniștrii PSD cu privire la asemenea demersuri din partea unor ambasadori acreditați la București. Ministrul Teodor Meleșcanu nu este clarvăzător, nu citește în stele activitățile ambasadorilor acreditați în România.

Liviu Dragnea s-a făcut că a uitat, dar ministrul de Externe Teodor Meleșcanu, imediat după câștigarea alegerilor parlamentare de către alianța PSD-ALDE, l-a chemat la ordine pe ambasadorul SUA Hans Klemm și i-a cerut să nu mai dialogheze cu Guvernul prin presă.

„Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, l-a primit vineri, 20 ianuarie 2017, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm. Cei doi oficiali s-au referit la relevanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și au menționat importanța dezvoltării acestuia, în continuare, pe toate palierele sale. În context, partea română a amintit angajamentul Guvernului României, reflectat prin Programul de Guvernare, pentru întărirea relațiilor cu SUA. În cadrul discuțiilor, ministrul Afacerilor Externe a argumentat ferm necesitatea unui dialog direct al Ambasadei SUA, şi nu prin intermediul mass-media, cu Ministerul Afacerilor Externe şi autorităţile guvernamentale, în conformitate cu spiritul relaţiilor de parteneriat strategic, cu respectarea standardelor şi practicilor diplomatice”, se arată în comunicatul oficial al instituției.

În apariția la Antena3, Liviu Dragnea a mai spus ”Ambasadorii noștri trebuie să aibă și ei un mandat: ce faci tu acolo, în afară că îi aranjezi lui Iohannis să viziteze niște ruine? Eu la Congres am cerut asta public domnului Meleșcanu, să prezinte o analiza a cuantificării muncii ambasadorilor. N-am primit nimic. Atașații comerciali la fel ar trebui. Nu suntem pe persoana fizică în nicio poziție. Nu prea am facut nimic in domeniul asta”.

Cu privire la activitatea ambasadorilor, doar premierul și președintele țării pot cere asemenea evaluări ministrului de Externe. Liderul PSD Liviu Dragnea nu are asemenea competențe, să solicite un raport de evaluare al ambasadorilor României acreditați în alte state. Dacă ministrul Afacerilor Externe i-ar prezenta lui Liviu Dragnea o astfel de raport, ar încălca legea.

Despre activitatea atașaților comerciali? Da. Liviu Dragnea poate solicita ministrului Economiei un raport în acest sens.

Însă, înainte de a cere să fie atât de informat, Liviu Dragnea ar trebui să ne spună ce produse și servicii publice performante pot exporta companiile de stat din România.

Este de interes să menționăm că, PIB-ul din România crește datorită consumului, și majoritatea produselor existente pe piața românească sunt din import. Iar, creșterea consumului se bazează pe miliardele de euro trimise anual în țară de românii care lucrează în străinătate – aceștia fiind cei mai mari investitori din România, din 1992 până în prezent au trimis peste 70 de miliarde de euro.

Președintele PSD Liviu Dragnea ar trebui să se informeze mai bine înainte de a se trezi vorbind despre activitatea Ministerului de Externe.

Dacă Liviu Dragnea sau consilierii săi ar fi dat o simplă căutare pe Google ar fi putut ”cuantifica” intensa activitate a ministrului Teodor Meleșcanu și a întregului aparat al Ministerului Afacerilor Externe.

Teodor Meleșcanu este unul dintre cei mai competenți miniștri de Externe ai României, numele lui poate fi pus alături de străluciții săi înaintași: Nicolae Titulescu, Corneliu Mănescu și Ștefan Andrei.