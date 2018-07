Dragnea este de acord cu varianta de 300 de parlamentari

Share on Google+

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că a agreat întotdeauna varianta ca Legislativul să aibă un număr de 300 de parlamentari plus minorităţi, iar aceştia să fie aleşi prin vot uninominal direct, referindu-se la afirmaţiile lui Traian Băsescu legate de aplicarea referendumului din 2009.

Liviu Dragnea susţine ca parlamentarii să fie aleşi prin vot uninominal direct.

„N-am de gând să îi dau o replică fostului preşedinte, dare eu nu am rezerve în varianta cu 300 de parlamentari, ba dimpotrivă. Eu am vorbit cu oameni din mai multe ţări şi mi-au spus că bicameralismul este mult mai eficient într-o democraţie. Eu aş susţine ca parlamentarii să fie aleşi prin vot uninominal direct. Va trebui să discutăm de ideea cu 300 de parlamentari cu minorităţile e o variantă pe care eu am agreat-o. În aceste condiţii putem să vorbim despre faptul că vom discuta despre asta, în actuala legislatură. Vom mai discuta”, a declarat, luni, liderul PSD, Liviu Dragnea, la Parlament.

Traian Băsescu i-a îndemnat pe cei care cereau acest lucru să pună în aplicare referendumul care reduce la 300 numărul parlamentari.

„300. Preşedintele Iohannis a ales corect, punând în aplicare decizia CCR şi a revocat-o pe Laura Codruţa Kovesi. Este acum de văzut dacă cei care îi cereau imperativ Preşedintelui Iohannis să respecte decizia CCR, sunt la rându-le dispuşi să pună în aplicare decizia CCR prin care a fost validat referendumul care reduce la 300 numărul parlamentarilor. Hai băieţi, puţin curaj. 300”, a scris pe pagina sa de Facebook Traian Băsescu.

La referendumul din 2009, 77,78% dintre alegători s-au pronunţat în favoarea Parlamentului unicameral, iar 88,84% au votat pentru reducerea numărului de parlamentari, prezenţa fiind de 50,95%.