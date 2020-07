Domnule dr. Tvica Berkovits, în rândul românilor sunteți cea mai apreciată și credibilă personalitate medicală din Israel, bucurându-vă de numeroase premii și distincții din partea unor universități de prestigiu din România. Vineri, OMS a vorbit despre riscul izbucnirii numărului de cazuri noi din cauza relaxării măsurilor restrictive. În România numărul cazurilor de îmbolnăviri a crescut în ultimele zile, însă oamenii nu par a conștientiza suficient de puternic această pandemie.

Cum stau lucrurile în Israel?

Până in prezent 22.400 de persoane din Israel au fost infectate cu COVID-19. Numărul morților este de 314 de persoane. In prezent exista 6.084 de pacienti activi. Spitalizati 186 de pacienți dintre care 47 sunt in stare grava, 29 sunt în suferințe respiratorii și 52 sunt în stare moderată.

In plus 1.190 de personal medical se află în izolare. Numărul de teste este aproximativ între 17.000-18.000 de mii in fiecare zi. Pana acum sau vindecat de COVID-19 16.000 de israelieni

In mod evident exista o creștere a numărului de cazuri și este clar ca pericolul unei extinderi raspandite este reala. Virusul a continuat sa circule in Israel și nu este nicio dovada a slabirii virusului sau a impactului verii asupra acestuia. Se așteaptă ca în saptamanile urmatoare sa se înregistreze o creștere severă a numărului de morți și bolnavi, focarele trebuie identificate și trebuie luate măsuri mai stricte de sanatate publica in focare pe baza unor dovezi epidemiologice

Un instrument major pentru abordarea epidemiei este monitorizarea epidemiologica, colectarea de informații care se traduce în cunoștințe pentru luarea deciziilor. În Israel a crescut mult in aceasta saptamana cazurile diagnosticate care între timp a fost însoțită de o creștere mai putin accentuata a numărului de pacienți grav bolnavi.

Coronavirusul este aici pentru a ramane mult timp. Desi este destul de clar ca nu reprezinta o amenintare existentiala pentru Israel sau umanitate, aceasta reprezinta un pericol pentru sanatatea publica care necesita un răspuns adecvat cu planificare pe termen lung.

Cu cat suntem mai capabili sa consolidam infrastructura de sanatate publica cu atat vom face fata mai bine. Este important să înțelegem ca investigația epidemiologică nu este doar un diagnostic al diagnosticului, acesta include indrumarea pacientilor, localizarea contactelor, instruirea cadrului relevant pentru acțiunile care trebuie luate. Un instrument major pentru abordarea epidemiei este monitorizarea epidemiologica, colectarea de informații sistemice care se traduc în cunoștințe pentru luarea deciziilor.

In lume exista un efort larg de a dezvolta atat un vaccin pentru boala cat si găsirea de medicamente care vor vindeca pacienții.

Exista un efort de a dezvolta noi medicamente pentru boala și un efort de a examina medicamentele existente care pot fi eficiente in tratamentul virusului.

Până în prezent nu există un tratament eficient anti COVID-19, dar este investigată eficacitatea medicamentelor existente care sunt folosite pentru tratarea altor boli.

Trebuie de subliniat că toate medicamentele utilizate in prezent pentru tratamentul COVID-19 sunt administrate numai in spitale si numai la cei a caror stare este dificila sau moderata si nu sunt vândute publicului larg in farmacii, deoarece au efecte secundare care necesita monitorizarea și supravegherea într-un spital

Care sunt cele mai eficiente medicamente în tratarea COVID-19?

Amintesc doar cateva medicamente: hydroxiclorochin, azythromicin, actamera, avigan, resolesta, caltera, colchicine, ramdsivir, un medicament israelian gammora etc. Un studiu recent realizat in Anglia a descoperit ca administrarea de dexametaxone a redus riscul de mortalitate la bolnavii considerați grei, tratați deja cu oxigen.

Companiile globale depun eforturi pentru a dezvolta un vaccin activ (care stimulează sistemul imunitar sa faca anticorpii) cat si un vaccin pasiv ( anticorpii dezvoltati in laborator). In prezent nu exista un vaccin eficient împotriva bolii. Nu exista dovezi ca Vit.C sau Zinc sau alte suplimente nutritive ajuta sa faca fata virusului corona astfel ca nu exista nicio recomandare pentru a le lua.

Ce sfaturi le puteți da cititorilor Cadran Politic?

Fiecare persoana pe care o intalnim poate fi purtătorul virusului. Acesta nu este un motiv de teama sau anxietate, ci pentru un comportament adecvat.

Contactele neesentiale la mai puțin de doi metri trebuie sa fie minimizate pe cat posibil. Trebuie sa avem grija sa purtăm măști și igiena personala este foarte importantă. Dacă ne simțim bolnavi sau dacă am fost în contact strâns cu un bolnav Corona trebuie sa ne izolăm imediat și este necesar un examen de Corona.

După părerea mea este important să continuăm activitatea economică.

Corona v-a continua să ne lovească, iar școlile vor trebui restrictionate dar nu închise și este o necesitate de a ne pregăti, chiar acum, pentru învățarea la distanță în noul an școlar.

Dr. Tvica Berkovits este medicul personal al prim-ministrului Israelului Benjamin Netanyahu, Consul de Onoare al României în Israel, consilier al premierului Ludovic Orban. A fost distins cu premii și titluri, dintre care menționăm: Doctor Honoris Causa a Universității Titu Maiorescu, Medalia Iuliu Haţieganu decernată de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj, distincția ,,Cetățean de Onoare al Municipiului București”, distincția ,,Cheia orașului București”, distincția ,,Cetățean de Onoare al Orașului Târgu-Lăpuș”, distincția ”Cheia Orașului Onești”, în semn de prețuire și recunoștință pentru multiplele acțiuni întreprinse în folosul poporului român.

Distribuie pe: