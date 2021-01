Dr. Călin Georgescu cere verticalitate conducătorilor din România

După ultimele evenimente desfășurate la Washington, Călin Georgescu cere conducătorilor din țara noastră să ia atitudine față de ambasadorii SUA la București ori de câte ori aceștia critică deciziile suverane ale Statului Român.

”După ce am văzut ororile din Statele Unite, am o mare dorință: când un ambasador, orice ambasador acreditat la București, mai îndrăznește să critice deciziile suverane ale Statului Român, conducătorii noștri să se ridice din genunchi, să dea dovadă de verticalitate și să protejeze exclusiv interesele primordiale ale României. Asta intenționez să fac eu atunci când am să fiu chemat să îmi servesc țara”, a afirmat Dr. Călin Georgescu într-o declarație remisă redacției Cadran Politic.

