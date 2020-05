Donald Trump ameninţă că va închide platformele de social media după ce Twitter a pus tag-uri la mesajele sale

Președintele SUA, Donald Trump, ameninţă că va închide platformele de social media, după ce Twitter a semnalat că mesajele sale ar putea dezinforma.

Twitter a pus tag-uri de verificare la mesajele președintelui Trump. Semnul de exclamare albastru, care marchează mesajele de pe contul @realDonaldTrump, are linkuri către articole din The Washington Post, CNN şi ale surse de presă care demontează afirmaţiile preşedintelui.

“Republicanii simt că platformele social media vor să reducă la tăcere vocile conservatoare”. Le vom reglementa strict sau le vom închide, înainte ca asta să se întâmple. Vedem ce au încercat să facă în 2016 şi au eşuat”, scrie Donald Trump pe Twitter.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020