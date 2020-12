Donald Trump: „Alegerile din Afganistan sunt mai sigure decât cele de pe 3 noiembrie din SUA”

Președintele în exercițiu Donald Trump afirmă că alegerile din SUA sunt la nivelul unei țări din lumea a treia. Într-un nou mesaj pe Twitter, președintele scrie că un soldat american i-a povestit că alegerile din Afganistan sunt mai sigure decât cele de pe 3 noiembrie din SUA.

Un militar care este în misiune în Afganistan mi-a spus că alegerile din Afganistan sunt cu mult mai sigure și mult mai bine organizate decât alegerile de anul acesta din SUA. Alegerile noastre, cu milioane și milioane de voturi prin corespondență fraudate, au fost alegerile unei țări din lumea a treia. Președinte fake!”, a scris Donald Trump pe Twitter.

A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USA’s 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President!

Președintele Trump, într-un alt mesaj, a acuzat Curtea Supremă că a fost „total incompetentă și slabă” în fața „fraudei electorale masive” care a avut loc la alegerile din luna noiembrie.

The U.S. Supreme Court has been totally incompetent and weak on the massive Election Fraud that took place in the 2020 Presidential Election. We have absolute PROOF, but they don’t want to see it – No “standing”, they say. If we have corrupt elections, we have no country!

