Donald Trump acceptă tranziția formală către administrația Biden

Donald Trump a autorizat, luni seară, inițierea procesului de tranziţie către o nouă administraţie, condusă de Joe Biden, după două săptămâni de când democratul l-a învins în alegerile prezidenţiale din SUA.

Anunțul a fost postat pe Twitter: „Spre binele țării noastre, recomand ca Emily (Murphy, coordonatoarea serviciului de la Casa Albă care se ocupă de tranziție – n.r.) și echipa ei să facă ceea ce trebuie făcut în privința inițierii protocoalelor și i-am spus echipei mele să facă același lucru”, a scris Donald Trump.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020