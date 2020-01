Donald Trump a atenționat autoritățile din Iran ”să nu ucidă protestatari”

Președintele SUA, Donald Trump, a atenționat Teheranul într-o postare pe Twitter ”nu îi ucideţi pe protestatari”.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că puţin îi pasă dacă Iranul va fi de acord să negocieze cu SUA, după ce consilierul său pentru securitate naţională a sugerat că Republica Islamică nu va avea altă variantă decât să consimtă la negocieri, relatează Reuters.

Consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe Robert O’Brien a declarat pentru emisiunea “Fox News Sunday” că “campania de presiune maximă” a administraţiei Trump funcţionează, adăugând că “Iranul este sufocat şi nu avea altă variantă decât să vină la masa de negociere”.

Într-o postare de pe Twitter de după apariţia la televiziune a consilierului pentru securitate naţională, Trump a scris: “De fapt, puţin îmi pasă dacă negociază. Depinde numai de ei; fără arme nucleare şi nu îi ucideţi pe protestatari”.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020