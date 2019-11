Dezbaterea Vioricăi Dăncilă cu jurnaliştii: “Văd la Iohannis teamă” / VIDEO

Candidatul PSD la Președinția României, Viorica Dăncilă, participă la un dialog cu reprezentanții jurnaliștilor, exact cu o oră înainte de dezbaterea organizată de PNL și președintele Klaus Iohannis.

Declarația Vioricăi Dăncilă la începutul dezbaterii de la Palatul Parlamentului:

– Mulțumesc pentru participarea la acest dialog, pe care eu l-am considerat necesar.

– Dacă până acum am avut un președinte care i-a mințit pe români, azi avem un președinte care crede că o parte din presă merită să participe la dezbatere, iar alta nu.

– Am tot sperat că vom avea o confruntare, care să arate respectul pentru români. Se pare că Iohannis refuză această confruntare, sfidând astfel românii care l-au votat, dar și pe cei care nu l-au votat.

– Văd teama de un dialog autentic, văd teama de adevăruri incomode (n.r – referitor la Klaus Iohannis).

– Cred că o confruntare arăta cum suntem fiecare dintre noi, cum suntem pregătiți pentru funcția prezidențială.

Despre realizările privind politica externă a României

– Am văzut că președintele Klaus Iohannis s-a întors din SUA cu o șapcă și 3 poze. Eu am avut 40 de vizite externe și am căutat ca, din fiecare vizită, să aduc ceva concret pentru România.

– Nu este posibil ca în 5 ani, președintele României să aibă doar 25 de vizite externe. Cum este posibil ca premierul României să aibă peste 40 de deplasări în străinătate, iar președintele nu.

Despre realizările în economie și mediul de afaceri

– Sunt cunoscute măsurile pe care le-am luat în plan economic, salariul minim a crescut, salariile medicilor s-au triplat și astfel s-a oprit exodul către alte state, salariile profesorilor au crescut cu 80 la sută, iar cele din ordine publică cu 50 la sută.

– În toată această perioadă, președintele României nu a făcut decât să dezinformeze, s-a opus creșterilor salariilor. Cu cinism, le-a spus pensionarilor că nu sunt fonduri pentru creșterea pensiilor.

Despre realizările în educație

– Am mărit salariile profesorilor, am finalizat construcția a peste 100 de creșe și grădinițe.

– Singurul lucuru pe care l-a făcut Klaus Iohannis a fost să-și postul de profesor la colegiul la care a predat și nu a venit cu nimic concret.

Despre relația cu românii din diaspora

– Românii s-au săturat de lozinci, Guvernul a implementat programul Startup diaspora, am implementat programul în agricultură, am facilitate votul pentru românii din diaspora, am acordat suporte în educație pentru copii români de peste hotare.

– Klaus Iohannis nu a avut nici măcar o deplasare dedicată românilor din diaspora. Dacă a avut o deplasare în țări în care avem o mare comunitate de români, el nu s-a deplasat să vorbească cu aceștia.

– Poate că toate aceste etichete pe care mi le-ați lipit mine de-a lungul timpului, vi se potrivesc mai mult dumneavoastră.

Anunțul privind organizarea dezbaterii la Palatul Parlamentului

Evenimentul este organizat la Palatul Parlamentului, iar PSD informează că ”accesul este liber pentru toți reprezentanții mass-media desemnați de către instituțiile pe care le reprezintă”.

Ulterior, Viorica Dăncilă a postat un mesaj pe Facebook în care a precizat că va avea ”un dialog deschis cu TOȚI jurnaliștii care își doresc să participe”.

”Cred cu tărie că această campanie are nevoie de dialog, de dezbateri, de o prezentare coerentă a viziunii pentru România și, mai ales, de răspunsuri la întrebările oamenilor. Eu nu pot fi de acord cu fuga de asumare și fuga de întrebări, nici cu aroganța pe care o afișează președintele Iohannis și disprețul pentru dreptul românilor la informare. Acest elitism al domnului Iohannis și această selecție pe care a făcut-o pentru evenimentul de astăzi trădează de fapt teama de un dialog autentic, teama de adevăruri incomode.

Eu am ales să am o discuție liberă, deschisă, cu oricine are întrebări despre viziunea candidatului pentru România. Voi avea un dialog deschis cu TOȚI jurnaliștii care își doresc să participe, astăzi, începând cu ora 18:00, la Palatul Parlamentului, sala Spiru Haret.” – a precizat Dăncilă pe rețeaua de socializare.

Inițial, unul dintre scenariile vehiculate în public a fost că Dăncilă s-ar putea duce neinvitată la evenimentul organizat de PNL și Klaus Iohannis, însă șeful statului a declarat că nu va participa la o dezbatere cu contracandidata sa, pentru că aceasta reprezintă un “partid nereformat” care “a atacat românii în stradă” şi a tolerat permanent “atacuri xenofobe de cea mai joasă speţă”.

Răspunsurile Vioricăi Dăncilă la întrebările jurnaliștilor:

Întrebare: Vă asumați asaltul asupra justiției făcut de PSD?

Răspuns: Nu-mi asum asaltul asupra justiției. Nu ați văzut premierul Viorica Dăncilă făcând un asalt asupra justiției. Când ministrul Justiției a încercat să intervină în justiție, am intervenit.

Întrebare: Credeți că Liviu Dragnea a fost un om rău sau bun pentru România?

Răspuns: Noi ne asumăm istoria acestui partid și ne asumăm fiecare lider al acestui partid. Învățăm din lucrurile rele, dar Liviu Dragnea a avut și lucruri bune și lucruri rele. Un lucru a fost câștigarea alegerilor din 2016 cu un procent foarte mare.

– Liviu Dragnea a plătit pentru ce a făcut, dar cum plătește Klaus Iohannis care a jurat cu mâna pe Constituție, dar a încălcat-o, Iohannis este un președinte care a încălcat separarea puterilor în stat, un președinte care a cerut schimbarea șefului DIICOT.

– Liviu Dragnea, dacă a greșit, a plătit, dar ce se întâmplă cu Klaus Iohannis, care este președinte în funcție?

Întrebare: În calitatea de președinte al României, ați aproba mutarea ambasadei României la Ierusalim?

Răspuns: Voi cere din nou opiniile instituțiilor abilitate. Nu o să încalc nicio prevedere legală și voi respecta legea privind această măsură.

Întrebare: Puteți să le spuneți tinerilor care au plecat din România cum a fost angajat fiul dvs la Curtea de Conturi?

Răspuns: Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi. Fiul meu a fost atacat în ultima perioadă. Este un copil care nu iese în spațiul politic și nu s-a raportat la politică. Fiul meu este izolat. Când a primit acest loc de muncă, eu nu eram premier. Oriunde s-a dus, nu mi-a spus înainte și pentru a-mi demonstra că se poate ridica pe propriile picioare.

Întrebare: Mai susțineți OUG 13?

Răspuns: Era constituțională. Acum nu cred că mai este oportună, a fost adoptat și un referendum.

Întrebare: Ați vorbit despre realizările PSD și nu despre eșecuri. În programul din guvernare erau mai multe promisiuni, vă deziceți de promisiunile PSD?

Răspuns: Nu am să mă dezic niciodată de PSD, sunt membră a partidului de peste 20 de ani. Atât timp cât PSD a fost la guvernare, nu am să me dezic de acest partid. Nu am spus că am avut o guvernare perfectă, ci una eficientă și că mai aveam încă un an pentru a realiza măsurile din programul de guvernare cu care am venit în fața românilor.

– Vorbiți despre spitalele regionale, dar haideți să vorbim și despre salariile medicilor sau despre dotarea spitalelor. Am deschis spitale, în timp ce alții le-au închis. Pentru cele 3 spitale regionale, a fost o alocare de 150 de milioane de euro. Banca Europeană de Investiții a emis o factură pentru 130 de milioane de euro, au rămas 20 de milioane de euro pentru cele trei spitale.

Întrebare în limba engleză privind programul de vize.

Răspuns: Vă răspund în română, că nu aș vrea să ducem în derizoriu această discuție. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, vorbește la toate întâlnirile internaționale în limba germană. Să nu încercăm să ducem o discuție serioasă în derizoriu. Credeți-mă că aș fi putut să vă răspund și în engleză și o să vedeți că voi face acest lucru.

Întrebare: Ați fi de acord cu creșterea vârstei de pensionare?

Răspuns: Oamenii nu sunt cifre, nu am toate datele pentru a răspunde la o astfel de întrebare. Eu nu am propus creșterea vârstei de pensionare. Cei care au această opinie, trebuie să-și argumenteze această opinie.

Întrebare: L-ați grația pe Liviu Dragnea?

Răspuns: Nu aș grația pe nimeni care este acuzat de corupție, singura excepție pe care aș face-o este pentru o mamă care a făcut un lucru minor și care este așteptată de copii acasă.

Întrebările pe care Viorica Dăncilă i le-ar adresa lui Iohannis:

– Aș vrea ca, prin intermediul presei, să răspundă la o serie de întrebări, nu pentru mine, dar pentru români care așteaptă aceste răspunsuri.

– De ce nu ați făcut nimic domnule Klaus Iohannis în cei 5 ani de mandat. Cum v-ați simțit când ați primit în fiecare lună salariul fără să faceți nimic?

– Nu ați făcut un referendum pentru a renunța la imunitatea prezidențială. De ce i-ați mințit pe români? De ce vă e frică să renunțați la imunitate?

– Domnule Iohannis, vă asumați eșecul intrării României în spațiul Schengen? Știm că România îndeplinește toate criteriile necesare pentru a intra în spațiul Schengen, și totuși nu am intrat.

– Iohannis a declarat că i-ar reeduca pe PSD-iști, dar ei ar trebui mai întâi educați. Românii nu trebuie jigniți și împărțiți în funcție de părerile lor politice. Credeți că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o aibă președintele tuturor românilor?