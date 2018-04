DESECRETIZAREA listei cu imobile RA-APPS

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că a cerut RA-APPS să desecretizeze lista pentru toate imobilele date către alte instituţii, nu numai către Serviciul Român de Informaţii.

”Da, am solicitat SGG desecretizarea toate imobilele date către alte instituţii, nu numai către o instituţie. Am solicitat acest lucru. Este în curs de realizare”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

“Mi se pare important să dăm dovadă de transparenţă şi am avut solicitări atât din partea presei, am avut mai multe solicitări la Guvern, am răspuns acestor solicitări şi aşa cum am spus de fiecare dată este nevoie de transparenţă, mai ales acum când vedem atâta tensiune în spaţiul public”, a mai completat Viorica Dăncilă.