Data Anului Nou în diferite culturi

Toate culturile mari au propriul calendar în care data Anului nou este diferită în funcție de calendarul lunar sau solar pe care l-au adoptat din timpuri străvechi. Datorită globalizării economiei, transporturilor și comunicațiilor, calendarul european este adoptat de toate statele de pe glob

Anul Nou european începe la 1 ianuarie

Începutul Anului Nou în cultura europeană nu ține cont nici de calendarul lunar nici de cel solar. Dat fiind faptul că populația europeană este majoritar creștină ar fi fost de așteptat ca Anul Nou să înceapă cu data nașterii lui Isus Hristos, repectiv pe 25 decembrie. Dar nu este așa. Totuși, periodizarea istorie ține seama de anul nașterii lui Isus Hristos, astfel că după anul 1, considerat anul nașterii lui Isus, anii sunt marcați cu d.Hr. (după Hristos); anii de dinaintea nașterii lui Isus sunt macați cu î.Hr. (înaintea nașterii lui Hristos). În perioada comunistă, perioadele istorice erau marcate cu î.e.n. ( înaintea erei noastre) și e.n. (era noastră).

Totuși, de unde provine data de 1 ianuarie ca dată de început de an?

Pe 1 ianuarie s-a născut Iulius Cezar, marele împărat al Imperiului Roman. Deși, el apare în istoria contemporane ca fiind născut pe 15 martie, datorită calendarelor care s-au schimbat de-a lungul timpului, pentru a ajusta anotimpurile cu datele calendaristice, data nașterii lui Iulius Cezar a rămas ca dată ce marchează începutul Anului Nou.

Calendarul european este un calendar solar. În prezent este folosit calendarul gregorian – după numele celui care l-a creat, Papa Grigore al XIII-lea -, și se aplică din 24 februarie 1582.

Calendarul european este liniar, nu cuprinde cicluri așa cum au alte culturi.

Anul nou chinezesc – nu are o dată fixă

Calendarul chinezesc tradițional este un calendar lunisolar, adică o combinație între anul solar și fazele Lunii.

Un an chinezesc începe la a doua sau a treia Lună Nouă după solstițiul de iarnă (în funcție de numărul de Luni Noi dintre două solstiții de iarnă). Prin urmare, data la care cade Anul Nou chinezesc în calendarul gregorian este variabilă între 20 ianuarie și 20 februarie.

Calendarul oficial în China este calendarul gregorian, care a fost adoptat la 1 octombrie 1949, când Mao Zedong a proclamat Republica Populară Chineză.

Vechiul calendar tradițional chinez continuă să fie respectat în majoritatea comunităților chinezești din toată lumea și în zonele rurale ale Chinei. Calendarul tradițional este folosit la stabilirea zilelor favorabile pentru evenimente importante (nunți, afaceri etc.), la programarea lucrărilor agricole și a festivalurilor chinezești tradiționale (Anul Nou chinezesc, festivalul primăverii, festivalul Lunii etc.).

Calendarul chinezesc tradițional mai este numit “calendarul Yin”, “calendarul Han” sau “calendarul rural”.

Calendarul chinezesc este cea mai veche consemnare cronologică din istoria omenirii, datând din anul 2.636 î.Hr., când împăratul Huangdi a instituit primul ciclu al calendarului/zodiacului chinezesc.

În calendarul chinezesc, o lună începe în ziua cu Lună Nouă (“Luna Neagră”), iar un an poate fi compus din 12 sau 13 luni. Un an chinezesc obișnuit are 12 luni care cuprind 383-385 zile. La fiecare 2 sau 3 ani, anul are 13 luni, respectiv 383-385 zile și este numit “an intercalat”.

Spre deosebire de calendarul gregorian, în care succesiunea anilor este liniară, calendarul chinezesc este compus din cicluri de 60 ani.

Anul Nou indian corespunde echinocțiului de primăvară

Calendarul indian este lunisolar, referințe despre el se găsesc în Rig Veda, și datează din 1300 î.Hr. Anii sunt solari, iar lunile sunt sinodice intercalate cu luni selenare siderale.

Începând din anul 79 d.Hr., Anul Nou indian corespunde cu echinocțiul de primăvară -22 martie.

În anul 1957, India a adoptat calendarul gregorian.

Anul Nou evreiesc – nu are o dată fixă

Cade în ziua a 1 a lunii Tishrei, care este prima lună a calendarului evreiesc modern și cade la începutul toamnei. Anul Nou evreiesc se calculează ca fiind a 162-a zi după prima zi de Paști. În calendarul gregorian nu poate cădea mai devreme de 5 septembrie.

Anul Nou evreiesc reprezintă aniversarea creării celor dintâi oameni, Adam și Eva.

În calendarul evreiesc, ziua începe în ajunul asfințitului de soare, de aici apare termenul “seara de ajun”.

Anul Nou islamic – nu are o dată fixă

Începe cu data de 1 muharram, dată care corespunde în calendarul gregorian cu data de 15 iunie 622 d.Hr.

Anii islamici sunt marcați cu un “H” de la hegira (migrația) sau “AH” în latină anno Hegirae

Calendarul islamic este calendar selenar, format din douăsprezece luni; lunile sunt egale și corespund unui ciclu lunar complet, adică 28 de zile. Astfel, anul islamic are 354 de zile, cu 11 zile mai puțin decât anul solar gregorian. Acest lucru face ca sărbătorile islamice raportate la calendarul solar să fie în fiecare an cu 11 zile mai devreme față de anul precedent.

Echivalarea anilor selenari cu cei solari, și invers, se face pe baza a două ecuații algebrice simple care pornesc de la faptul ca egalitatea între anii islamici și cei creștini se stabilește o dată la 32 de ani solari. Așadar, 32 ani solari înseamnă 33 ani selenari.