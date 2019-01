Daniel Dragomir, scrisoare deschisă: SRI a devenit un “jucător” politic

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir cere, într-o scrisoare deschisă, adresată directorului SRI, Eduard Hellvig şi lui Claudiu Manda, şeful Comisiei SRI, desecretizarea audierii lui Dumitru Dumbravă, acuzând că SRI, implicit sub comanda lui, a devenit “jucător” şi a stabilit ţinte.

“În 1989, românii au ieşit în Piaţa Revoluţiei după ce înduraseră decenii de supraveghere şi asuprire din partea Securităţii. O scânteie de speranţă se aprinsese în inimile noastre dornice de o societate eliberată de puterea omniprezentă a serviciilor secrete. Pentru cei care nu au trăit în perioada comunismului, este greu să-şi imagineze semnificaţia căderii Securităţii. Aceea era o Românie îngenuncheată, o Românie a coerciţiei, terorii poliţiei politice şi a “ochiului atotvăzător” al Securităţii.

M-am înrolat în serviciu în anul 1997, cu inocenţa tânărului visător de 19 ani, cu speranţa şi dorinţa de a face lucruri bune pentru ţara mea. Am crezut şi cred că SRI este o instituţie care trebuie să apere ţara în linia întâi. Cred cu toată tăria că serviciul este îndreptăţit să apere securitatea naţională cu orice preţ. Dar securitatea naţională nu poate să fie doar un concept abstract, deşi direcţiile interne prevăd “apărarea Constituţiei”, “securitatea economică”, “anti-terorismul”. Apărarea ţării nu înseamnă doar pământul patriei, clădiri, sedii diplomatice, interese strategice, companii, resurse, norme sociale, ci înseamnă mai ales apărarea şi protejarea oamenilor, a drepturilor şi libertăţilor acestora. Căci fără să fim oameni liberi în ţara noastră, fără să fim respectaţi şi protejaţi de abuzuri, întreaga arhitectură a interesului naţional se prăbuşeşte ca un castel diform de nisip”, se arată în scrisoarea deschisă semnată de Daniel Dragomir.

Acesta spune, în scrisoarea adresată directorului SRI, Eduard Hellvig şi lui Claudiu Manda, preşedintele Comisiei de Control SRI, că Dumitru Dumbravă, fost secretar general al Serviciului, a utilizat mijloacele instituţiei pentru a contacta judecători, procurori, poliţişti.

“În ultimii ani, serviciul s-a îndepărtat de la menirea sa legală şi constituţională, a devenit un “jucător” politic, economic, judiciar, a stabilit “ţinte şi vectori” şi a trecut la anihilarea acestora utilizând “braţul armat” al cătuşelor oferite de către Laura Codruţa Kovesi. Echipa Coldea – Kovesi a transformat România într-o uriaşă puşcărie, utilizând metodele terorii şi manipulările noilor mijloace de comunicare în masă.

O spun răspicat, activităţile abuzive şi de subminare a independenţei sistemului judiciar au fost ordonate de la cele mai înalte niveluri ale SRI. Practicile “protocoalelor secrete” (dovedite astăzi, fără putinţă de tăgadă, ca acte neconstituţionale), ale “câmpului tactic”, ale “culoarelor” au fost coordonate şi implementate de la nivelul eşaloanelor superioare ale serviciului. Alături de Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei Juridice a SRI, Dumitru Dumbravă, a utilizat mijloacele serviciului pentru a contacta judecători, procurori, poliţişti, politicieni, funcţionari ai statului şi jurnalişti, i-a contactat nu pentru a apăra securitatea naţională, ci pentru a-i folosi în operaţiuni şi vendete politice necesare acaparării puterii de către statul paralel condus din “pădure”, mai spune Dragomir.

Fostul ofiţer SRI îl acuză pe Dumitru Dumbravă că a făcut presiuni pentru a obţine condamnări în instanţă.

“Dumbravă s-a întâlnit cu judecători şi procurori care instrumentau dosare ale DNA, a discutat despre acuzaţiile DNA şi SRI, a făcut presiuni pentru a obţine condamnări prin folosirea relaţiilor personale, coerciţiei, şantajului şi promisiunii de avansare în carieră. Toate aceste activităţi ilegale şi neconstituţionale subliniază amploarea alianţei oculte care a existat între SRI şi DNA”, menţionează sursa citată.

În baza celor afirmate, Daniel Dragomir cere ca audierea lui Dumitru Dumbravă, din Comisia SRI, din luna noiembrie 2017, să fie desecretizată.

“A trecut mai bine de un an. Un an de când românilor nu le este permis să afle ce s-a întâmplat cu adevărat în justiţie, cum au fost posibile protocoalele, cine le-a ordonat, cum au activat echipele mixte, cum au fost posibile ororile din ultimii ani şi cine sunt, de fapt, adevăraţii vinovaţi. Atâta timp cât adevărul va fi ascuns sub piatra funerară a secretului, nu vom putea înţelege cum am ajuns în situaţia unei Românii sfâşiate, nu vom putea învăţa din greşelile trecutului pe care vom fi astfel sortiţi, în mod tragic, să le repetăm.

Domnule director, serviciul este format din mii de oameni, ofiţeri şi subofiţeri, femei şi bărbaţi, care îşi fac datoria zi de zi, noapte de noapte, cu abnegaţie şi dăruire pentru România. Români care respectă ţara, drapelul, Constituţia şi legile sale. Efortul lor este astăzi compromis, chiar rolul instituţiei poate să fie compromis de protejarea şi secretizarea unor fapte reprobabile care au afectat tânăra noastră democraţie, libertatea şi drepturile a sute de mii de români. Aveţi, domnule director, o obligaţie, în primul rând, în al doilea, în al treilea şi în ultimul rând, faţă de ţară, de Constituţie şi de oamenii pe care îi conduceţi. Respectaţi această obligaţie.

Domnule senator, aţi fost ales pe un program care vorbea despre #dreptatepânălacapăt. Nu am văzut nicăieri în acest program obiectivul #secretizarepânălacapăt. Aveţi obligaţia de a trece peste interesele politice, peste calculele de putere sau de oportunitate, peste strategiile electorale. Aveţi o singură îndatorire faţă de cei care v-au ales şi, mai ales, faţă de cei care nu v-au ales. Obligaţia legală de a scoate la suprafaţă adevărul. Vă adresez, aşadar, în mod public, solicitarea de a vă respecta afirmaţiile din luna noiembrie 2017, prin trecerea la desecretizarea deîndată, integrală a audierii lui Dumitru Dumbravă”, menţionează Dragomir în scrisoarea deschisă.

“Urmare a acestei desecretizări, a deciziei CCR din 16 ianuarie 2019 cu privire la “protocoalele secrete” şi a dezvăluirilor mass media din ultimul an, se impune reaudierea lui Dumitru Dumbravă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, activităţilor ilegale şi neconstituţionale derulate de către acesta şi a celorlalţi responsabili în “câmpul tactic”. Audierea publică”, concluzionează fostul ofiţer SRI.

Dumitru Dumbravă a devenit cunoscut după ce, într-un interviu din 2015, a folosit expresia “câmp tactic” cu referire la instanţele de judecată.

Generalul Dumbravă şi-a dat demisia şi a înaintat-o directorului SRI, Eduard Hellvig, pe data de 28 august, iar la 1 septembrie a fost trecut în rezervă.