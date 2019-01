Dan Tudorache sau Primarul ZERO

Primăria Sector 1, sub conducerea lui Dan Tudorache, nu a fost capabilă să cheltuie banii alocați pentru 2018: investițiile sunt zero, transparența este zero, eficiență este zero, competența este zero, se arată într-un comunicat de presă al filialei sector 1 PNL remis Cadran Politic.

„Primarul Tudorache dovedește, în fiecare zi, că mandatul său este o greșeală. O greșeală care a blocat administrația sectorului 1 și prin care cetățenii sectorului pierd în fiecare zi din calitatea serviciilor publice. Degeaba ai un buget colosal dacă nu ai nicio viziune și ești incompetent!”, arată sursa citată.

Primăria Sectorului 1, sub conducerea lui Dan Tudorache, a fost incapabilă să deruleze investiții publice în 2018, un nivel atât de jos al investițiilor nemaiexistând în ultimii 20 de ani.

Analiza execuției bugetare din 2018, se ridică mari semne de întrebare cu privire la capacitatea de a derula investiții în 2019. Transparența informațiilor despre cheltuieli și venituri este aproape inexistentă.

”Doar 18% din fondurile alocate pentru dezvoltare au fost cheltuite în 2018. În Primăria Sectorului 1 nu există viziune, nici voință pentru dezvoltarea comunității dar nici competență. Nu s-au folosit fondurile disponibile pentru nevoile unităților de învățământ, ale spitalelor, deși alocările bugetare au fost triplate la rectificare. Nicio creșă nu a fost construită, în pofida unei mari cereri din partea comunității. Nicio investiție publică nu a fost demarată, deși Sectorul 1 a reprezentat un etalon al administrației publice și al serviciilor publice”, se arată în comunicatul de presă.

Cu un buget de 1,4 miliarde lei în 2018 incapabil să îl cheltuiască în mod eficient, Primarul PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache, a împrumutat pe plan intern și extern aproape 20 milioane de lei pentru servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale.

Primăria condusă de Tudorache nu accesează fonduri europene și reabilitarea termică a locuințelor nu s-a finalizat nici în prezent.

În anul 2018, niciun bloc din cele 180 rămase nu au fost reabilitate. În momentul în care a devenit primar, documentația pentru reabilitarea ultimei tranșe de blocuri era finalizată, licitația era încărcată în SEAP de fosta administrație, iar la 3 ani distanță nu s-a anvelopat niciun bloc din cele 180. Totodată, primăria nu a finalizat, așa cum a promis, cartierul de locuințe sociale Odăi, păcălind practic, cu încă un an, cele 769 de persoane care se califică și așteaptă să primească locuințe sociale.

“Sectorul nostru merită o administrație transparentă, centrată pe investiții în școli, spitale și infrastructură, capabilă să termine până la sfârșitul anului proiectele la care se angajează! Vom schimba radical lucrurile din 2020. Acum este un dezastru! Am confirmarea după analiza execuției bugetare din 2018”, spune Violeta Alexandru, vicepreședinte PNL Sector 1.

La nivelul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice (AUIPUSP) nu s-au realizat investițiile propuse, cheltuindu-se doar 25% din bugetul alocat. La fel, s-au cheltuit doar 31% din banii alocați pentru investiții la nivelul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

“Sectorul 1, sub fosta administrație liberală, era pionier în domeniul investițiilor și reabilitărilor. Așa am ajuns cel mai bogat sector. Astăzi nu văd nicio intenție ca primăria să înceapă vreun proiect important. Astăzi ne lovim doar de incompetență!”, a spus Victor Picu, Președinte PNL Sector 1

”Tudorache nu suportă nici transparența. Crede că ne păcălește cu un site unde toate documentele, contractele și programele de achiziții sunt link-uri goale, unde nu se află nimic. “Este inadmisibil, spune Violeta Alexandru, Vicepreședinte PNL Sector 1, Primăria trebuie să fie deschisă cetățenilor”, a spus liderul PNL.