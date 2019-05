Dacian Cioloș, nepotul lui Virgil Ardelean, a făcut armata la Securitate și pază la disidenta Doina Cornea

Share on Google+

Călin Popescu Tăriceanu a readus în atenția opiniei publice un element biografic din viața lui Dacian Cioloș, întrebându-l ce a făcut în calitate de militar al trupelor de Securitate în fața casei, probabil, celui mai cunoscut disident anti-comunist din anii ’80, celebra Doina Cornea.

Elementul biografic, confirmat și de Dacian Cioloș, este că liderul alianței 2020 USR – Plus se afla printre militarii care păzeau casa doamnei Doina Cornea, când aceasta avea supraveghere 24 din 24 de ore și foarte multe interdicții din partea regimului Ceaușescu.

După ce liderul ALDE i-a cerut socoteala pentru tot ce s-a întâmplat atunci, a venit și răspunsul lui Dacian Cioloș.

”Cazul pomenit de Tăriceanu e un bun exemplu pentru cât de sinistru a fost regimul comunist și lumea în care trăiam. Am fost militar în termen, repartizat la o unitate militară care aparținea de Ministerul de Interne de atunci. Se numeau trupele de Securitate, cele care au devenit după Revoluție actuală Jandarmerie. Misiunea noastră de militari în termen era să asigurăm pază la obiective publice. Printre multele obiective la care am fost repartizați a fost și supravegherea unei intersecții, despre care am aflat mai târziu că era de fapt stradă care ducea spre casă doamnei Cornea”, a declarat pentru Mediafax, Dacian Cioloș.

Ce omite Dacian Cioloș să spună este că, la trupele de Securitate erau trimiși doar tinerii cu dosare ”curate”, adică, familia lor și ei susțineau regimul comunist.