Creștinii din Fâșia Gaza nu au permis de intrare în Ierusalim, de Paște

Creștinii din Fâșia Gaza așteaptă să primească permisele din partea autorităților israeliene pentru merge la Ierusalim pentru a sărbători Paștele, relatează Reuters.

Patriarhia latină a Ierusalimului a spus că autoritățile bisericești au solicitat aproximativ 70 de permise pentru pelerinii din din Fâșia Gaza, dar nu au fost primite, deși suntem cu trei zile înainte de Vinerea Mare.

Israelul restrânge puternic mișcarea palestinienilor din Fâșia Gaza, teritoriu controlat de Hamas, un grup islamist pe care îl consideră organizație teroristă.

Autoritatea israeliană condusă de militari care operează în Cisiordania și-a apărat politica de a restricționa accesul în Ierusalimul de Est și a spus că va emite permise numai persoanelor cu vârsta peste 55 de ani.

“Israelul este un stat suveran și are dreptul să decidă cine va intra pe porțile sale. Nici un rezident străin nu are dreptul inerent de intrare în Israel, inclusiv locuitorii palestinieni din Fâșia Gaza “, a declarat purtătorul de cuvânt al Administrației Civile (COGAT), fără să spună dacă vor fi eliberate permise în acest an.

Liderii bisericii s-au temut de mai multe restricții decât de obicei în acest an, deoarece Paștele se încadrează în același week-end cu începutul Paștelui evreiesc, o sărbătoare care sporește securitatea în Israel.

Părintele Ibrahim Shomali, cancelarul Patriarhiei latine din Ierusalim, a spus că credincioții creștini nici nu ar trebui obligați să obțină permisiuni.

“Trebuie să avem acces liber la Țara Sfântă, să avem acces liber la locurile noastre sfinte”, a spus preotul Shomali de la Biserica Sfântului Mormânt, venerat ca locul răstignirii și învierii lui Isus.

“Bineînțeles că depunem cereri pentru permise, dar în realitate nu trebuie să existe cereri pentru a avea permisiunea să vizitezi propria biserică”.

Fâșia Gaza are 2 milioane de locuitori din care aproximativ 1.000 sunt creștini.

Preotul George Antone de la Patriarhia latină a declarat că Israelul a permis anul trecut ca aproape 570 de creștini din Gaza să viziteze locurile sfinte din Ierusalim.

Creștinii ortodocși sărbătoresc Paștele cu o săptămână mai târziu, iar palestinienii creștini și pelerinii din întreaga lume participă la ceremonia Sfintei Lumini.

Conducătorii creștini au declarat că decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul – sacru pentru iudaism, creștinism și islam – capitala Israelului ar putea încuraja restricțiile autorităților israeliene la locurile lor sfinte.

“(Israel) va închide fiecare punct de control, iar acest lucru va fi mai strict decât în oricare alt an datorită proclamării lui Trump și a efectelor pe care le-a obținut de la el le vor obține de la el”, a spus Shomali.

Youssef Daher, de la Centrul Inter-bisericesc din Ierusalim, a declarat că decizia lui Trump ar putea conduce la presiuni suplimentare asupra Israelului asupra autorităților creștine, deoarece “ei cred că au o mână liberă”.

În luna februarie, liderii creștini au luat decizia rară de a închide Biserica Sfântului Mormânt timp de trei zile, în semn de protest față de o noua politică fiscală israeliană și a unui proiect de lege pentru exproprierea terenurilor.