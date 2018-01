Congresul SUA cere limitarea comerțului cu Huawei

Doi parlamentari republicani, Michael Conaway și Liz Cheney, au introdus în această săptămână un proiect de lege care interzice guvernului S.U.A. să utilizeze sau să încheie contracte cu Huawei sau cu compania de telecomunicații și echipamente ZTE Corp.

Deputații americani cer companiei AT & T Inc, operatorul de telefonie mobilă nr. 2 din SUA, să limiteze toate legăturile comerciale cu producătorul de telefoane chineze Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL] și să se opună planurilor unui operator de telecomunicații, China Mobile Ltd, să intre pe piața SUA ,a relatat agenția de știri Reuters.

Avertismentul vine după ce Administrația Trump a schimbat politicile economice ale predecesorului său, Barack Obama, pe probleme ce variază de la rolul Beijingului în limitarea Coreei de Nord la eforturile chineze de a dobândi ondustrii strategice din SUA.

La începutul acestei luni, AT & T a fost nevoită să renunțe la telefoanele Huawei, după ce membri ai Congresului au cerut autorităților federale de reglementare schimbarea politicilor, a relatat Reuters, citând surse.

Guvernul S.U.A.v a blocat, de asemenea, o serie de achiziții chineze legate de securitatea națională, inclusiv achiziționarea de către Ant Financial a companiei americane MoneyGram International Inc.

De asemenea, parlamentarii au sfătuit companiile americane care au legături cu Huawei sau China Mobile să-și limiteze afacerile cu acestea, relatat aceeași sursă.

China Mobile, cel mai mare operator de telefonie mobilă din lume, nu a răspuns la cererile de a face comentarii.

AT & T a refuzat să comenteze, dar a spus că nu a luat decizii cu privire la furnizorii de 5G. Deputații americani care și-au exprimat în trecut preocupările legate de perspectiva acordului dintre AT & T și Huawei au refuzat să comenteze sau nu au fost imediat disponibili, a relatat sursa citată.

Huawei a refuzat să comenteze, dar la începutul acestei săptămâni a declarat pentru Reuters că vinde echipamentele sale prin de 45 companii care sunt între primele 50 cele mai mari companii din lume.

Experții în domeniul securității naționale a SUA sunt circumspecți cu privire la datele oferite de dispozitivele Huawei, de exemplu locația utilizatorului telefonului, care ar putea fi disponibile serviciilor de informații ale guvernului chinez. În 2012, Huawei și ZTE Corp au făcut obiectul unei investigații în SUA cu privire la posibilitatea ca echipamentul lor să ofere oportunități spionajului străin și posibilitatea de a deveni o amenințare pentru infrastructura SUA , legătură pe care Huawei a negat-o în mod consecvent.

“Următorul etapă a comunicării 5Gr are implicații enorme asupra securității economice și naționale. Participarea Chinei la stabilirea standardelor și vânzarea echipamentelor ridică numeroase probleme de securitate națională care necesită o atenție strictă și promptă “, a declarat Michael Wessel, membru al Comisiei de revizuire economică și de securitate a SUA-China, care a fost înființată de Congres.

Legislativul american nu vrea să se acorde licență de afaceri în SUA pentru China Mobile, au afirmat reprezentanții Congresului. China Mobile a solicitat licența în 2011, iar cererea este în așteptare la Comisia Federală de Comunicații.