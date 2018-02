Companie IT de 1 trilon de dolari

Când vine vorba de previziunile pentru anul 2018, majoritatea analiștilor financiari sunt de acord cu un singur lucru: o firmă IT este probabil să devină prima companie de 1 trilion de dolari.

Care firmă?

În SUA există trei giganți în tehnologie.

Apple

Acest lucru depinde în mare măsură de cel mai recent smartphone, iPhone X.

În cazul în care vânzările vor fi foarte mari, valoarea Apple va ajunge la un trilion de dolari în cel mai scurt timp.

iPhone X va avea un preț mai mare de 999 dolari și ar trebui să spargă vânzările pentru a atrage profituri record și pentru a convinge investitorii că Apple, încă, mai are capacitatea de a aduce inovație.

În ultima vreme au existat relatări care au sugerat că Apple ar putea reduce la jumătate producția de dispozitive.

Amazon

Directorul executiv Jeff Bezos este, acum, cel mai bogat om din lume. Prețul acțiunilor companiei sale a crescut cu mai mult de 50%, în 2017.

Averea sa a fost alimentată de o mare creștere în domeniul cloud Amazon Web Services.

Dar compania are, acum, și portofoliul Whole Foods. Se vorbește despre “oportunități de sinergie sporite” și de suprapunerea tehnologiilor Amazon Tech cu locațiile Whole Foods, cee ce ar ar putea fi extrem de profitabil. Deschiderea unui magazin de vânzare cu amănuntul, conceput luna trecută, este suficient pentru a oferi un salt acțiunilor sale.

Este de așteptat să cheltuiască mai mult de 4 miliarde dolari în crearea de conținut pentru serviciul său de televiziune Prime TV, deoarece continuă să se bată cu Netflix.

Anul trecut, Amazon ne-a spus că are mai mult de 5.000 de oameni care lucrează la dezvoltarea tehnologiei, care se îndreaptă spre sistemul de asistent al Google.

Și într-un efort de a face livrări mai rapide, Amazon deschide centre de reprezentare pe piețele din întreaga lume.

Alphabet

Compania mamă a companiei Google a raportat venituri globale în creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai mare parte fiind provenită din publicitatea de căutare și YouTube.

Dacă Alphabet va depăși valoarea unui trilion de dolari, va trebui să obțină veniturile din alte zone decât publicitatea.

Urmăriți cu atenție cât de bine funcționează hardware-ul telefoanelor Pixel 2, care au apărut anul trecut și care au avut o promovare intensă prin Google Home.

Când vine vorba de hardware, Alphabet nu se află în aceeași ligă cu Apple. Alphabet obține câștiguri mari din cloud computing, iar dominarea pe piață a Google în domeniul inteligenței artificiale ar putea fi utilă dacă dorește să elimine competiția cu serviciile Amazon Web Services.

Apple, cu o valoare de 860 de miliarde de dolari, este mai aproape de 1 trilion de dolari.

Amazon are 700 de miliarde de dolari, în timp ce Alphabet depășește 817 de miliarde de dolari.

Care dintre ele va trece linia de 1 trilion de dolari în 2018?

Poate toate cele trei companii.