Comisia Iordache a adoptat OUG 90 privind anchetarea infracţiunilor din justiţie

Comisia specială pentru legile justiţiei a adoptat, miercuri, fără amendamente, proiectul de lege de adoptare a OUG 90 privind operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

Comisia specială pentru legile justiţiei, condusă de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat, miercuri, cu 14 voturi „pentru” şi 6 voturi „contra”, varianta adoptată de Guvern, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

Liberalii au susţinut un amendament ca „Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă apărute între Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public, şi rezolvă, în calitate de procuror ierarhic al unităţilor şi structurilor de parchet, plângerile formulate în temeiul art. 336 C.proc.pen împotriva soluţiilor dispuse sau a actelor emise de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cauzele de competenţa Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, până la data operaţionalizării acesteia”. Amendamentul a fost respins.

Florin Iordache, a declarat marţi, la Parlament, că a spus membrilor Comisiei de la Veneţia că este „exclus” ca PSD să renunţe la înfiinţarea secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

„Eu spun ce face PSD-ul, acea recomandare care vizează înfiinţarea secţiei speciale, este exclus să o punem în legislaţie. Eu am spus-o la Veneţia, ministrul Justiţiei era lângă mine şi nu a spus nimic. Am spus că este exclus. Am întrebat: <La voi în ţară există o instituţie nebună ca DNA să pună presiune pe magistraţi? Nu>”, a declarat, marţi, deputatul Florin Iordache, la dezbaterile din Comisia specială pentru legile justiţei.

Florin Iordache le-a mai spus membrilor din opoziţie, legat de secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie: „Trebuie să se arate monstruozitatea sistemului. O să vedeţi în perioada următoare monstruozităţile”.

Guvernul a adoptat, pe 10 octombrie, ordonanţa de urgenţă pentru operaţionalizarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a explicat că prin respectiva OUG dosarele de la DNA în care sunt investigaţi magistraţi se vor muta la Ministerul Public.

La DNA se află aproximativ 300 de dosare în care sunt investigaţi magistraţi.