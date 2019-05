Cine a finanțat mega-protestul ”Toți pentru Europa”

Organizația neguvernamentală Declic a organizat un protest impresionant, duminică, 19 mai, la București, având ca scop motivarea cetăţenilor să iasă la vot pe 26 mai şi conştientizarea importanţei implicării civice.

Pe scenă au urcat filosoful Mihai Şora, artistul Tudor Chirilă, precum și actorii Marius Manole şi Mihai Călin.

Potrivit site-ului oficial, Declic își finanțează activitatea „prin donațiile individuale ale membrilor, prin fonduri nerambursabile de la organizații-soră și fundații, precum și prin alte mecanisme specifice organizațiilor civice, de exemplu redirecționarea a 2% din impozitul pe venit”.

Tot de pe site-ul oficial mai aflăm că „Declic este o comunitate independentă, care aplică pentru granturi la fundații. Declic își are originea într-un proiect din 2015, finanțat prin Fondul ONG în România, creat prin contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și a Norvegiei. De la înființare, Declic a primit fonduri nerambursabile de la organizații-soră precum 38Degrees (Anglia), Campact (Germania) sau de la rețeaua internațională OPEN”, relatează bugetul.ro.

Operatorul Fondului ONG în România este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, se precizează pe fondong.fdsc.ro.

De asemenea, pagina oficială a Declic ne mai informează că reprezentantul legal al Comunității Declic este asociația Efectul Fluture.

În februarie 2017, publicația Ziar de Cluj dezvăluia cine sunt finanțatorii Asociației Efectul Fluture. <<Pe rotld.ro, domeniul de-clic.ro apare a fi deținut de Asociația Efectul Fluture, cu sediul pe Strada Traian din Cluj-Napoca.

Pe site-ul efectulfluture.ro aflăm că această asociație și-a asumat o „misiune inițială de informare, educare și conștientizare a publicului larg asupra problemelor de mediu din România și din întreaga lume”, misiune care „a fost completată în anul 2013 prin noi direcții de acțiune. Acestea se încadrează în principal în contribuții menite să solidifice poziția societății civile în raport cu autoritățile și factorii de decizie, prin sprijinirea organizațiilor și grupurilor de inițiativă active și militante în domeniul protecției mediului, drepturilor omului, justiției sociale și a combaterii discriminării.

În campaniile în care se implică, Asociația Efectul Fluture își pune la dispoziție expertiza de comunicare, training, lobby și advocacy pentru consolidarea capacității organizațiilor societății civile de a urmări dreptatea socială. În ceea ce privește activitatea de lobby și advocacy susținem demersurile organizațiilor prin crearea de instrumente, oferirea de expertiză și ghidare pas cu pas a campaniilor sprijinite”, precizează reprezentanții asociației.

Pe același site oficial al asociației aflăm și cine sunt finanțatorii:

„Proiectul „Grădina Urbană comunitară”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.”

„Fondul pentru Inovare Civica (CIF) este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale, dezvoltat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) in 2011, ca raspuns la situatia si nevoile societatii civile din Romania”, aflăm de pe site-ul fdsc.ro. De pe același site mai aflăm:

„Fondul pentru Inovare Civica a fost inca de la inceput sustinut exclusiv de donatori privati, precum Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe sau donatori din Romania reprezentati in special de sectorul de afaceri prin companii responsabile social ca OMV PETROM si Raiffeisen Bank.

Incepand cu 2015, programul se va derula in parteneriat cu Romanian-American Foundation, care se alatura FDSC intr-un efort de a incuraja comunitatile sa isi contureze propriile modele de dezvoltare si implicare civica. Programul se va adresa in anii urmatori cu precadere organizatiilor mici, care lucreaza la firul ierbii, si al caror buget nu depaseste 60.000 $/an.”

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe are ca fondatori, după cum putem citi pe site-ul oficial, ceetrust.org, un grup de fundații americane private:

„The CEE Trust was established by a group of private American foundations, namely:

Atlantic Philanthropies

Charles Stewart Mott Foundation

Ford Foundation

German Marshall Fund of the United States

Open Society Institute (n.r. – Fundația pentru o Societate Deschisă, deținută de controversatul afacerist George Soros)

Rockefeller Brothers Fund

The CEE Trust expects to allocate up to $75 million toward this aim by the end of 2012.”

Reprezentanții acestor fundații se regăsesc și în board>>, notau, în februarie 2017, jurnaliștii de la Ziar de Cluj.

La ora actuală, site-ul efectulfluture.ro a fost transformat în declic.ro.

Sursa: bugetul.ro