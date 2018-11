Ciclon arctic deasupra Marii Britanii

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Meteorologii britanici avertizează că Marea Britanie s-ar putea confrunta în următoarele săptămâni cu condiţii de vreme extremă, inclusiv cu temperaturi de până la -13 grade în unele zone şi ninsori abundente, cauzate de un ciclon arctic venit dinspre Siberia, informează cotidianul Daily Express.

“Ne aşteptăm ca această iarnă să fie diferită de ultimele şapte ierni mai blânde de care am avut parte, cu un risc crescut de intruziuni reci în partea de nord a Europei şi temperaturi sub media normală în ianuarie şi februarie”, a declarat, Eleanor Bell, meteorolog la The Weather Company.

Leon Brown, meteorolog la The Weather Company, a afirmat că “în Scoţia şi unele părţi din nordul Angliei sunt aşteptate 24 până la 32 de zile de ninsori şi vreme geroasă, cu cea mai rece perioadă în preajma Anului Nou”.

“Sunt aşteptate ninsori şi gheaţă atât în nordul, cât şi în sudul (Marii Britanii), aşa că populaţia ar trebui să se pregătească pentru perturbarea traficului rutier, feroviar şi la aeroporturi”, a completat Brown.

În 2010, Marea Britanie a experimentat cea mai răcoroasă lună decembrie din ultimii cel puţin 100 de ani, cu temperaturi de până la -21 grade Celsius în nordul Scoţiei şi ninsori abundente în toată ţara, inclusiv la Londra.