Capăt de drum pentru președintele Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că retrage încrederea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta nu face faţă poziţiei de prim-ministru – în urmă cu trei luni avea o părere opusă.

“Solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru al României”, a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Prin această declarație, președintele deschide ”un război” cu alianța PSD-ALDE aflată la guvernare.

Gafele președintelui Iohannis în plan extern

Klaus Iohannis este deranjat de faptul că Executivul intenționează să mute ambasada țării noastre din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, urmând demersul inițiat Statele Unite, partenerul strategic al României; președintele neținând cont nici măcar de faptul că România are relații de prietenie cu Israelul din 1948. Pe de altă parte, Israelul este cel mai important și stabil pilon strategic și de securitate în Orientul Mijlociu.

România are o relație vitală cu Statele Unite, iar Parteneriatul strategic este deosebit de important pentru asigurarea securității țării noastre într-o perioadă în care Rusia urmărește să-și consolideze poziție pe frontiera vestică, respectiv, în apropierea graniței României.

În cursul zilei de ieri președintele Iohannis a făcut o declarație în care afirma că delegația română, care efectua o vizită oficială în Israel, face ”înțelegeri secrete cu evreii”.

“Ştiti, această vizită pe care o face premierul, şi se pare si președintele camerei in Israel, are cateva ciudatenii, una din ele este ca nu au venit la discutii, nu au plecat cu un mandat, au vorbit strict pentru Guvern, şi nu pentru România. M-a îngrijorat secretomania, nu am mai pomenit ca un premier sa plece si să anunte seara tarziu că pleacă. Mai mare secret a fost la Liviu Dragnea, s-a aflat ca pleacă acolo abia dupa ce a ajuns, cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea cu evreii acolo. Sper ca dupa ce se intoarce sa aibă bunul simţ şi să spună ce a făcut acolo”.

În ultimii 70 de ani, niciun oficial al statului român nu a jignit atât de mult Israelul și pe reprezentanții statului Israel, care ar face înțelegeri secrete cu o delegație oficială a statului român.

Iar în calitate de reprezentant al României în politica externă, domnul președinte Klaus Iohannis ar trebui să știe că cetățenii statului Israel se numesc israelieni, iar asemenea exprimări nu pot fi anulate de scuze.

Klaus Iohannis și românii din diaspora

Deși președintele Iohannis și-a obținut mandatul prin votul masiv al românilor din diaspora, luările de poziție ale domniei sale la nevoile acestora au lipsit cu desăvârșire în două episoade foarte importante.

Mass-media străină a relatat anul trecut, în două rânduri, la interval de câteva luni, despre mii de români aflați în sclavaj pe plantațiile din Italia. Deși președintele României este președintele tuturor românilor, Klaus Iohannis nu s-a deranjat nici măcar să de-a o declarație prin care să ia atitudine cu privire la miile de români care muncesc din greu pământul Italiei.

Tăcere totală despre Protocoale SRI cu Parchetul general, DNA, CSM, ÎCCJ

În ultimele săptămâni au fost recunoscute și publicate o parte din Protocoalele SRI cu instituțiile din Justiția românească. Deși aceste Protocoale încalcă normele statului de drept privind separația puterii, ale Constituției României și libertățile câștigate cu sângele tinerilor care au murit în revoluția din decembrie 1989, președintele Klaus Iohannis nu a avut nicio reacție sau luare de poziție, până în acest moment, preferând să păstreze o tăcere profundă.