Bitcoin continuă să crescă

Săptămâna trecută, bursa CBOE din Chicago a început tranzacționarea Bitcoin. Valoarea monedei digitale s-a apropiat duminică de 20 de dolari.

Duminică, președintele băncii UBS și fostul șef al Bundesbank, Axel Weber, s-au alăturat celor care avertizează cu privire la Bitcoin. “Bitcoins nu sunt bani”, a spus el într-un interviu și a cerut intervenția autorităților de reglementare.

Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, a cerut ca problema să fie discutată la Summit-ul G20 care va avea loc anul viitor, în luna aprilie.

“Este evident că există riscul unor speculații. Trebuie să luăm în considerare și să examinăm acest lucru și să vedem cum … alături ceilalți membri ai G20 putem să reglementăm Bitcoin”, a declarat președintele MAIER la postul de știri francez LCI.

Datorită tranzacțiilor cu Bitcoin, prețurile au crescut în acest an. Valoarea Bitcoin era sub 1 dolar, în luna ianuarie a acestui an și a ajuns la un record de 19.783 dolari duminică, potrivit Coindesk.

Analiștii consideră că intrarea CME pe piața Bitcoin va genera mai mult interes în cripto-valute, potențând creșterea valorii acestora.

Contractul CBOE futures se bazează pe un preț de închidere al Bitcoin de la bursa Gemini, care este deținută și operată de antreprenorii în valută virtuală și de frații Cameron și Tyler Winklevoss.

Cu toate acestea, prețul contractului CME va fi eliminat din mai multe schimburi, pentru a oferi investitorilor mai multă transparență cu privire la valoare Bitcoin.

“Contractul CME [futures] se bazează pe o gamă mai largă de schimburi”, a declarat Matt Osborne, directorul de investiții al Altegris, care are investiții alternative de 2,5 miliarde de dolari.

“Deci, există posibilitatea ca prin contractul CME să fie mai mult interes și mai mult volum”, a spus Osborne.

“Volumul tranzacțiilor va crește lent, pe măsură ce comercianții profesioniști se vor simți confortabil cu acțiunea în materie de prețuri și, mai important, se vor simți confortabil cu volatilitatea”, a adăugat acesta

Investitorilor instituționali li se interzice să cumpere direct Bitcoin pentru că piața este nereglementată, dar pot cumpăra ”contracte futures”.

Tranzacțiile Bitcoin pornesc de la schimbul valutar CMEBitcoin care a făcut un nou pas spre uriașa piața ”financiare futures” a pieței imobiliare Chicago Mercantile Exchange.