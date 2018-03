Baselworld 2018: Cel mai mare târg de ceasuri din lume

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Cu aproape 700 de expozanți și peste 100.000 de vizitatori, Baselworld este de departe cea mai mare platformă offline pentru introducerea de ceasuri noi.

Timp de șase zile, 22-28 martie, orașul elvețian din Basel prezintă câteva dintre cele mai renumite branduri din industria de ceasuri.

Împreună cu Salonul Internațional de la Haute Horlogerie Genève, care se desfășoară la Geneva în fiecare lună ianuarie, Baselworld este cel mai important indicator a ceea ce se întâmplă în lumea ceasurilor.

Tendințele anului 2018

Ceasuri vintage

Inspirația ceasuriloe vintage continuă să domine, fiind condusă în principal de aniversări de branduri și bestseller-uri din trecut. Acest apetit pentru nostalgie este inspirat de recenta putere a piețelor de mâna a doua și de epocă. Dar tendința poate reflectă și o decizie a ceasornicarilor de a-și reduce prețurile, crizele financiare recente demonstrează că inovația costisitoare nu poate decât să păstreze brand pe linia de plutire.

Un exemplu extraordinar este Longines Legend Diver (2.150-2.600 $), care revine la un ceas de scufundări din anii 1960 prin combinarea codurilor de stil retro și a tehnologiei moderne pentru a oferi un ceas practic și frumos.

Dar această tendință nu înseamnă neapărat că brandurile sacrifică inovația pentru a ușura gusturile actuale. Omega, de exemplu, a făcut o treabă minunată cu Speedmaster Moonwatch Dark Side of the Moon. Înființată în Moonwatch din 1969, ceasul a fost reeditat cu îndrăzneală în ceramică în 2013 și de atunci are noi culori și execuții noi. La Baselworld 2018 este lansată o nouă ediție ceramică, Apollo 8 (9.500 $), care este primul ceas din seria alimentat de o acțiune scheletată.

În același sens, Rolex lansează o nouă versiune a clasicului său GMT-Master II, care a debutat în 1954 și apoi a apărut din nou în ediția “II” în 2007. Noul design vine cu o mișcare automată revigorată. Acesta este acum disponibil într-o varietate de metale (de la $ 9.250) și două stiluri diferite de brățară.

Verde este noul albastru

Culoarea albastră a crescut în popularitate în ultimii doi până la trei ani, provocând culorile discontinue alb-negru. Iar acest lucru pare să continue, vedem acum o mișcare paralelă către cadrele verzi (profetizate, probabil, de Institutul Pantone Color numind Arcadia ca fiind o culoarea pentru primăvara anului 2018, descriind tonul său verzui ca “hinting retro în același timp modern”).

Conectarea la milenii

Atrăgând mileniile este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă industria de ceasuri astăzi – și smartwatch-urile se dovedesc a fi una dintre cele mai vizibile modalități de a atrage atenția.

Hublot pătrunde în această lume cu Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia (5,170 $). Vizat de fanii fotbalului, smartwatch-ul rulează pe sistemul de operare Google Wear si va vibra, printre alte funcții, de fiecare data când un gol va fi marcat la Cupa Mondială din această vară.

Această inițiativă nu este deloc surprinzătoare, având în vedere faptul că marca sora a lui Hublot, TAG Heuer, se află deja în această arenă de mai mulți ani. Acesta din urmă utilizează Baselworld pentru a introduce o nouă versiune a ceasornicului Intel – TAG Heuer Connected Modular 45 Aston Martin Red Bull Racing Special Edition (1.850 $) – pentru a celebra ultimul său parteneriat.

Complexitatea întâlnește feminitatea

Referința 7150 / 250R-001 este singurul cronograf din colecția lui Patek Philippe destinat femeilor.

Recent, industria de ceasuri de lux a început să vizeze încheietura mâinii femeilor, iar în acest an sunt prezentate modele de o complexitate mecanică până acum nevăzută. Geneva Patek Philippe de diamant-encrusted 7150 / 250R-001 cu cronograf (83.900 $) este un stand-out special. Venind într-o prezentare cu aur roz, ceasul are un farmec vintage, rămânând în același timp tehnic și portabil.

Chanel prezintă un ceas mecanic ușor și aerisit, numit Caliber 3, pentru cea mai recentă iterație a gamei de succes Boy.Friend (40.600 $ – 51.400 $). Noul ceas al casei de modă combină chicul parizian cu mecanica elegantă și exigentă.

Creativitate și complexitate

Deși ceasurile cu cuarț și ceasurile atomice (cum ar fi cele care controlează telefonul smartphone) vor fi întotdeauna mai precise decât cel mai bun ceas mecanic, ceasurile mecanice de precizie sunt de actualitate. Fascinația din spatele realizării ceasului de precizie reprezintă o mare parte din ceasurile tradiționale, de ceasornice vii în secolul 21.

Ceasurile de mână cu complexitate ridicată pot fi găsite din abundență la Baselworld 2018. Printre acestea, Zenith introduce noul său Defy Zero G (100.800 $), iar Chopard anunță All-in-One (423.000 $) cu 14 indicații pe două cadrane.

Dar cea mai mare parte a creativității complicate va fi găsită în secțiunea “Les Ateliers” din Baselworld, care găzduiește ceasornicari independenți care realizează ceasuri individuale și serii mici de ediție limitată (la prețuri corespunzătoare). Aceste ceasuri de mână sunt adesea realizate de industria mavericks folosind mecanici ingenioase, cum ar fi Louis Moinet Spacewalker, cu 12 piese (189.960 dolari), care prezintă primul “turbillon satelit” din lume.