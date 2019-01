AVERTIZARE APA NOVA pe rețelele de socializare

Share on Google+

Share on Twitter

Share on Facebook

Un mesaj prin care bucureștenii sunt informați să nu consume apă direct de la robinet și să nu folosească apa potabilă pentru gătit, din cauza nivelului crescut de clor din aceasta, a iscat panică printre locuitorii capitalei. Ce spun reprezentanții ApaNova.

În mesajul care a fost distribuit pe rețelele de socializare și care a iscat panică printre bucureșteni se spune că nivelul cantității de clor adăugat în apă a fost ridicat, motiv pentru care locuitorii Capitalei nu ar trebui să folosească apa la gătit:

“Apa Nova a informat că, în urma unui incident (nu a menționat de ce tip, chimic sau biologic) au fost nevoiți să folosească cea mai mare cantitate de clor permisa de lege și m-a sfătuit SĂ NU DĂM COPIILOR APA DE LA ROBINET și să nu gătim cu ea în următoarele 48 de ore! “Avertizarea este valabilă pentru tot Bucureștiul, așa că puteți să îi informați și pe cei apropiați si pe cei mai putin apropiați”

Operatoarele de la call-center-ul ApaNova admit că a fost crescută doza de clor, însă nivelul actualul nu reprezintă niciun pericol pentru populație și se fac verificări pentru a stabili cine este responsabil pentru distribuirea unui mesaj menit să provoace panică printre bucureșteni.

„În urma dezgheţării unei cantităţi foarte mari de gheață și zăpadă, care a avut efect de spălare a suprafeţelor atinse, s-a produs o încărcare mai mare a râurilor Argeş şi Dâmboviţa. Noi am luat măsuri de tratare şi am mărit doza de clor pentru ca apa să fie în parametri. Nivelul de clor nu depășește limitele legale, ci este mai ridicat decât nivelul obișnuit de calitate a apei potabile. (…) Apa nu reprezintă niciun pericol pentru populație, am anunțat conducerea pentru a vedea de unde a pornit acest mesaj distribuit pe toate rețelele de socializare, mesaj ce a reușit să panicheze populația”, a declarat una dintre operatoarele din call-center-ul ApaNova.