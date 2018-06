Adrian Zuckerman, cel mai probabil, va fi noul ambasador al SUA în România

Share on Google+

Adrian Zuckerman este cel mai probabil să fie numit ambasador al SUA în România, afirmă surse apropiate Administrației Trump.

De profesie avocat, Adrian Zuckerman este partener în Biroul de avocatură Seyfarth Shaw LLP, figurând în topul celor mai buni consultanți imobiliari din New York (Top Rated Real Estate Attorney in New York, NY).

Zuckerman este un apropiat al familiei Trump de aproape trei decenii, fiind, totodată, membru în cercurile de afaceri din New York.

Eventuala nominalizare a lui Zuckerman pentru postul de ambasador al SUA în România va arăta importanța pe care președintele Donald Tump o acordă dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și importanța României în regiunea Mării Negre.